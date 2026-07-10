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Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, viernes 10 de julio

Redacción CNM julio 10, 2026

Después de varios días con una intensa ola polar , el frío volvió a hacerse sentir con fuerza este viernes 10 de julio en varias provincias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos 12 ciudades amanecieron con temperaturas bajo cero, con registros inferiores a los -10°C en la Patagonia.

El primer puesto del ranking general de la mañana es para Perito Moreno (Santa Cruz) , que registró una temperatura de -11°C a las 6:00, el valor más bajo del país en lo que va de la jornada.

El segundo lugar lo ocupa El Calafate (Santa Cruz) , con -10°C registrados también a las 6:00. El podio lo completa Gobernador Gregores (Santa Cruz) , que alcanzó los -7,5°C a las 9:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , el SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana , nublado por la tarde y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche .

La temperatura oscilará entre los 10°C y los 13°C , mientras que el viento soplará del este entre 7 y 12 km/h durante toda la jornada. Para la noche, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% .

Fuente: TN


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