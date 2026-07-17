Corrupción en la AFA: revelan que el FBI investiga las compras de Faroni de departamentos en Miami por US$ 11 millones

La investigación que llevan adelante fiscales federales y agentes del FBI sobre el manejo de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. Según reveló una investigación de El Nuevo Herald de Miami, las autoridades estadounidenses también pusieron bajo la lupa la adquisición de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida por parte del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette , ante la sospecha de que las operaciones pudieran haberse realizado con dinero proveniente de la AFA, entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

De acuerdo con la publicación, las propiedades -ubicadas en Sunny Isles Beach y Aventura- tienen un valor conjunto cercano a los 11 millones de dólares y fueron adquiridas entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por la pareja. Los investigadores analizan si los fondos utilizados para esas compras guardan relación con el dinero que TourProdEnter LLC, la empresa creada por Faroni y Gillette, administró como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA.

La pesquisa se desarrolla en paralelo con la investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las operaciones financieras de la AFA , que busca determinar si parte de los cientos de millones de dólares que circularon por el sistema bancario norteamericano pudieron dar lugar a delitos bajo jurisdicción federal, como lavado de activos o fraude financiero.

Según reconstruyó El Nuevo Herald, TourProdEnter recibió durante esos años ingresos millonarios derivados de contratos internacionales de patrocinio y explotación comercial de la selección argentina. El medio ya había informado previamente sobre transferencias por decenas de millones de dólares hacia sociedades radicadas en Miami-Dade que, según la investigación periodística, carecían de una justificación comercial clara. Ahora, los fiscales procuran establecer si parte de ese dinero terminó financiando inversiones inmobiliarias personales.

Entre las operaciones que despertaron el interés de los investigadores figura la compra de un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, en Sunny Isles Beach. El diario estadounidense sostiene que, pocas semanas después de esa adquisición, TourProdEnter realizó transferencias a una de las sociedades utilizadas para concretar la operación y también a la empresa encargada del cierre inmobiliario. Un esquema similar, siempre según la publicación, se repitió en la compra de otro departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares, además de una tercera vivienda y una oficina comercial.

Los registros de propiedad muestran que los inmuebles fueron adquiridos por distintas sociedades de responsabilidad limitada que tenían a Faroni y Gillette como directivos. Sin embargo, la legislación de Florida no obliga a identificar públicamente al beneficiario final de esas compañías, por lo que todavía no está determinado quién es el propietario efectivo de los bienes. Tampoco se hallaron registros de hipotecas, por lo que las compras habrían sido realizadas al contado.

El Nuevo Herald indicó que consultó a Faroni, Gillette y a sus abogados sobre las operaciones inmobiliarias, pero no obtuvo respuesta. La AFA tampoco respondió a los pedidos de comentarios formulados por el medio estadounidense.

La revelación se conoce pocos días después de que trascendiera que fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar declaraciones testimoniales para reconstruir el circuito financiero utilizado por la AFA en Estados Unidos. Entre los convocados estuvo el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la conducción de la entidad y promovió distintas denuncias sobre la operatoria de TourProdEnter.

Esa investigación está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes buscan reconstruir el recorrido de los fondos administrados por TourProdEnter y determinar si parte de esas operaciones pudo configurar delitos financieros bajo la legislación estadounidense. Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en EE.UU. contra Faroni, Gillette o los dirigentes de la AFA. Los mayores problemas judiciales los tienen en Argentina.

Fuente: Clarín