Corrupción en la AFA: en una insólita decisión judicial, habilitaron a que vuelva a revisarse quién investigará la causa de la mansión de Pilar

La justicia volverá a analizar qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. El expediente ya pasó por cuatro magistrados.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la Cámara Federal de Casación aceptó tratar una apelación de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte -quienes figuran formalmente como dueños de la propiedad pero se sospecha que son testaferros de Toviggino- que objetan que la causa la investigue la justicia en lo Penal Económico, donde se encuentra actualmente.

Para eso, el tribunal fijó una audiencia para el próximo 12 de agosto a las 11:30 horas. Allí escuchará la postura de la defensa de Pantano y Conte y del fiscal general de Casación Mario Villar .

Los acusados apelaron el fallo de la Cámara en lo Penal Económico que hace un mes ordenó que el caso esté a cargo del juzgado 10 de ese fuero , hoy a cargo de Verónica Straccia . Pantano y Conte reclaman que el expediente vuelva al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Quién debe investigar el caso está en discusión desde el inicio del expediente en diciembre pasado. Se investiga la compra de la mansión de 105 mil metros cuadrados con helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 autos de lujos y colección. La propiedad está a nombre de Real Central SA., una sociedad de Pantano y Conte pero que ninguno de los dos tiene la capacidad económica declarada para adquirirla.

El primer juez del caso fue Daniel Rafecas que allanó la propiedad y encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una plaqueta del club Barracas Central en agradecimiento y que los 54 autos vehículos tenían cédulas azules –que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Luego pasó a Marcelo Aguinsky , magistrado del fuero Penal Económico, quien planteó como hipótesis que la propiedad se compró con fondos de la AFA. Aguinsky determinó que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la entidad con la gastaba 50 millones de pesos por mes y pagaba los Telepase de los autos.

Pero la defensa de Pantano y Conte pidió que el caso pase a la justicia federal de Campana porque ese tribunal tiene jurisdicción sobre Pilar, donde está la casa. El juez de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones aceptó el planteo. Así el caso quedó a cargo de González Charvay.

Pero todos los fiscales del caso objetaron esa decisión y apelaron para que intervenga Casación. Ese tribunal dijo que en rigor la decisión ante el planteo de los acusados no debió tomarla la Cámara de San Martín sino la Penal Económico. Y así los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robigilio resolvieron que el expediente correspondía a su fuero.

Nuevamente el caso volvió al juzgado Penal Económico 10, a cargo de Straccia. Pero ese fallo fue apelado por Pantano y Conte que insistieron en que vuelva a Campana. Esa apelación fue aceptada por la Cámara de Casación Penal.

Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña -quien en diciembre pasado renunció como presidente del Tribunal de Ética de la AFA- señalaron que la apelación "reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación" y aceptaron tratarla y convocaron a la audiencia del mes que viene. El camarista de Casación Alejandro Slokar votó en disidencia.

Así, se inicia una nueva discusión sobre qué magistrado debe investigar el caso. En paralelo, el gobierno nacional de Javier Milei está en condiciones de cubrir la vacante en el juzgado 10 Penal Económico donde hoy está el expediente.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín