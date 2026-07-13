Corrupción en ARSAT: declara este lunes Facundo Leal y podría complicar al Gobierno

Facundo Leal, el ex titular del ARSAT y del ORSNA (ente regulador de los aeropuertos) durante las administraciones de Alberto Fernández y Javier Milei, respectivamente, declarará este lunes a las 10 ante la justicia federal de San Isidro en una causa en la que se lo investiga por presuntas coimas.

El ex funcionario está detenido desde hace dos meses bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal porque cuando la Justicia allanó sus domicilios de Palermo y Mendoza, de donde es oriundo, encontró casi 2 millones de dólares, drogas sintéticas, ketamina, cocaína pero también equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

Aún no está claro si el imputado se atendrá a responder preguntas de los funcionarios judiciales o bien presentará un escrito para hacer su descargo frente a las acusaciones por las que es investigado: recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada. En la Justicia dudan del ánimo colaborativo del detenido: hasta el momento se negó a revelar la contraseña de su teléfono celular, información que mantiene en vilo a funcionarios de esta y la anterior administración.

Leal, de 42 años, presidió la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales desde 2022, durante la gestión del Frente de Todos. Pero el dirigente se mantuvo al frente del organismo durante el primer año y medio de la administración libertaria.

Además, en junio de 2025 fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) como parte del desembarco en la Secretaría de Transporte de Luis Pierrini "y los mendocinos" en esa área tutelada por el ministerio de Economía. Tras su renuncia a principios de este año, fue reemplazado por Noelia Ruiz , funcionaria que reporta a Santiago Caputo y que desde 2024 tutela el fondo fiduciario de Tierra del Fuego, uno de los pocos que resiste la motosierra libertaria..

En el Gobierno intentaron minimizaron el escándalo: Leal tiene una planta permanente en el ARSAT adonde recaló en enero pasado cuando renunció a la presidencia del ORSNA, en medio de una reestructuración en el área de Transporte, donde mandaba su referente político, el también mendocino Pierrini.

Su salida del Gobierno también se vinculó a que ambos habrían sido "invitados" a dejar sus cargos luego de utilizar una aeronave vinculada al entorno del dirigente futbolístico Pablo Toviggino , tesorero de la AFA, para realizar un viaje a un exclusivo balneario de Barcelona.

Como sea, Leal es investigado en dos causas judiciales. La primera se inició por una denuncia del propio Gobierno por el presunto robo de equipamiento tecnológico ubicado en un depósito del ARSAT. Pero fue en esos allanamientos, donde la pesquisa halló el dinero, las drogas y el equipo de espionaje. Por la investigación judicial, se descubrieron indicios de posible corrupción en los contratos del organismo con la empresa de logística ALS.

Esta causa es sustanciada por el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez. Y el segundo expediente por el hallazgo de las drogas es investigado por Daniel Rafecas. titular del juzgado federal 6 de Comodoro Py. La defensa del detenido sostiene que esos estupefacientes no estaban destinados a comercialización sino a consumo personal.

El ex funcionario aparece en mensajes de whatsapp de otros imputados en la causa por presuntos retornos , como el subgerente de compras de ARSAT Gerardo Boschin o Diego Padilla, de la empresa ALS.

Para la Justicia no hay casi dudas que los más de dos millones de dólares encontrados en las casas de Leal están vinculados a hechos de corrupción. Un elemento central para la causa serán los celulares del ex funcionario.

Leal, un abogado de 42 años, presidió la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales desde 2022, durante la gestión del Frente de Todos. Una posición que conservó incluso tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023.

En 2025, el mendocino f ue designado por el gobierno de Javier Milei al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) , el cual regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, cargo que ejerció hasta enero de 2026. Al momento del allanamiento a su domicilio, el exfuncionario seguía figurando en la nómina de empleados de ARSAT, ya que es planta permanente de la empresa estatal.

A lo largo de casi dos décadas en la función pública, Leal ocupó distintos cargos en organismos nacionales y construyó una red de influencia que excedería a las que eran sus responsabilidades formales. En los últimos años se desempeñó como una figura de peso dentro de la Secretaría de Transporte de la Nación , donde mantenía una estrecha relación con el entonces titular del área, Luis Pierrini, empresario mendocino cercano al ministro Luis "Toto" Caputo.

Su salida del Gobierno se produjo a fines de enero de 2026, cuando presentó la renuncia junto Pierrini. De acuerdo con versiones periodísticas, ambos habrían sido "invitados" a dejar sus cargos luego de utilizar una aeronave vinculada al entorno del dirigente futbolístico Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, para realizar un viaje a Barcelona.

Además de su departamento en Palermo que fue allanado por la Justicia, según su declaración jurada, el exfuncionario albertista y mileísta tiene al menos otras siete propiedades en Mendoza. En una de ellas, los investigadores encontraron más de 1,7 millones de dólares.

Fuente: Clarín