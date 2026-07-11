Conmoción en Santiago del Estero: un hombre murió en un impactante accidente y su prima falleció tras enterarse de la noticia

Un hombre perdió la vida en un accidente en una ruta de Santiago del Estero, su prima se descompensó al enterarse de la tragedia y murió . El primer hecho ocurrió durante la noche del jueves, a la altura del kilómetro 956 de la Ruta Nacional 11.

Julio Alberto Castaño , de 48 años, viajaba en una camioneta Toyota Hilux junto a otros tres compañeros de trabajo, cuando por razones que aún se investigan, volcó. En el impacto, salió despedido y murió en el lugar .

El hombre, oriundo de la localidad santiagueña de La Nena, regresaba de la provincia de Corrientes luego de haber terminado su jornada laboral y se dirigía hacia la provincia de Santa Fe, donde vivía hacía cuatro años.

De acuerdo con la información publicada por el portal santiagueño El Liberal , al enterarse de la tragedia, su prima, Verónica Ester Coria de 53 años, sufrió una descompensación y sus familiares la recostaron sobre una cama para asistirla.

Después de un rato se durmió. Cuando intentaron despertarla se dieron cuenta de que no tenía signos vitales . Su esposo intentó reanimarla, pero no hubo caso; estaba muerta.

El comisionado municipal de La Nena, Andrés Becker, se refirió a la doble tragedia que sacudió a la comunidad local: “ Estamos todos muy conmocionados . Es una situación muy triste para todo el pueblo. Son familias muy conocidas y muy queridas , por eso el dolor es de todos”.

“Lo único que podemos hacer en momentos como estos es estar presentes y acompañar a la familia. No existen palabras que puedan aliviar un dolor tan grande ”, agregó, en declaraciones al citado medio.

Fuente: TN