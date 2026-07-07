Condenaron a los tres acusados de intentar robar un banco de San Isidro por un túnel

Condenaron a tres de los acusados de intentar llevar a cabo un robo a un banco de San Isidro a través de un túnel de de 220 metros. El hecho, ocurrido en agosto de 2024, tuvo gran repercusión por las similitudes con “el robo del siglo”.

En las últimas horas, se conocieron las sentencias de la Justicia bonaerense: Alejandro Israel Rosendo López, de 44 años, fue condenado a dos años y cinco meses de cárcel, mientras que Carlos Andrés Cazenave Peña, de 40, y Nicolás Ignacio Carpani Romero, de 35, ambos de nacionalidad uruguaya, a tres años y cuatro meses de prisión.

El túnel tenía cuatro metros de profundidad y fue descubierto por un repartidor que alertó una varilla que sobresalía de la calle. Luego, las autoridades descubrieron que comenzaba en un viajo taller de chapa y pintura, ubicado a poco más de 100 metros de la sucursal del Banco Macro de San Isidro.

Noticia que está siendo desarrollada.-

Fuente: TN