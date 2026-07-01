Condenaron a cuatro años de prisión a un hombre que atacó con un cuchillo a su hijo de 3 años en Neuquén

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión por atacar con un cuchillo a su hijo de 3 años en Confluencia, ciudad de Neuquén .

Todo sucedió la noche del 4 de julio de 2025, la alarma se propagó entre los familiares que se encontraban en una vivienda contigua, quienes, al oír lo que sucedía, accedieron de inmediato al domicilio y lograron auxiliar al pequeño. El menor presentaba un corte de cuchillo en el cuello.

El episodio, que conmocionó a la comunidad local, tuvo lugar alrededor de las 21:45, cuando el niño se encontraba solo con su padre dentro de la casa . De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal , el padre , identificado únicamente por las iniciales A.C.F. , fue quien tomó el cuchillo y ocasionó la herida . La intervención rápida de los familiares permitió rescatar al niño , quien fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde se constató la naturaleza de la lesión.

El personal de salud que atendió al menor determinó que la herida, aunque superficial y de aproximadamente diez centímetros, representaba un caso de lesión grave . Sin embargo, los informes médicos descartaron que la vida del niño haya estado en peligro real , lo que resultó determinante para la calificación legal del hecho.

El proceso judicial avanzó rápidamente tras la identificación y detención de A.C.F.. En una audiencia, el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que permitió alcanzar un acuerdo pleno entre las partes. La fiscal del caso, Lorena Juárez, junto con el asistente letrado Maximiliano Jávega, presentaron el acuerdo, que contó también con la adhesión de la querella en representación de la madre del niño.

De esta manera, la jueza Carina Álvarez declaró a A.C.F. penalmente responsable por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por alevosía , en carácter de autor. Tras homologar el acuerdo, la magistrada impuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

En un primer momento, la Fiscalía investigó el episodio bajo la figura de tentativa de homicidio, debido a la gravedad del ataque y la localización de la herida.

El abordaje interdisciplinario permitió a los investigadores reconstruir la secuencia de lo sucedido . Según el Ministerio Público Fiscal , la reacción inmediata de los familiares y la atención médica recibida aseguraron que el menor no sufriera consecuencias irreversibles.

Una mujer fue detenida este martes en la localidad de Berisso , provincia de Buenos Aires, por atacar a sus dos hijas menores de edad.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 128 entre 4 y 5 , donde la intervención de los efectivos permitió resguardar a las niñas y dio inicio a una causa judicial bajo la carátula de “ lesiones agravadas por el vínculo ”.

El operativo se inició tras recibir un llamado de emergencia que alertó sobre un conflicto en el domicilio señalado. Unidades del Comando de Patrullas y de la comisaría Cuarta de Berisso acudieron al lugar, donde fueron recibidos por las menores de edad y su abuela. Según informaron fuentes policiales, ambas denunciaron que la madre de las niñas las estaba agrediendo.

Al arribar, según lo informado por el portal 0221 , los agentes constataron que una de las víctimas presentaba lesiones visibles en los brazos, situación que fue determinante para avanzar con las actuaciones de rigor y asegurar la protección de ambas niñas. El resguardo de las menores se realizó en presencia de la abuela, quien también se encontraba en el lugar y colaboró con los efectivos durante el procedimiento.

Fuente: Infobae