Condenaron a 10 meses de prisión efectiva a un hombre que robó seis autos en Neuquén

Durante más de dos años, Hugo Edgardo Alarcón fue investigado por las autoridades debido a su participación en robos y hurtos a autos estacionados en distintos puntos de la ciudad de Neuquén . Entre enero de 2024 y abril de 2026, cometió seis hechos contra la propiedad. El juez lo sentenció a 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo .

De acuerdo con la acusación, en la mayoría de los episodios forzó puertas o cerraduras para acceder al interior de los vehículos y llevarse objetos de valor. En uno de los casos, aprovechó que un automóvil se encontraba sin medidas de seguridad, lo que le permitió intentar sustraer pertenencias sin ejercer violencia.

El accionar de Alarcón no implicaba el uso de dispositivos, como inhibidores de señal. Su método consistía en identificar vehículos estacionados en la vía pública y, tras forzar el acceso, tomar lo que estuviera a su alcance , incluyendo herramientas, equipos de audio y prendas de vestir. En varias oportunidades, la intervención de la Policía provincial y el aviso inmediato de testigos o el monitoreo de cámaras permitieron frustrar los robos.

El proceso judicial se resolvió mediante un procedimiento abreviado, en el que Alarcón reconoció todos los hechos imputados por la fiscal Soledad Rangone. El juez de garantías Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo, declaró la responsabilidad penal de Alarcón y dispuso el traslado del condenado a una unidad carcelaria para el cumplimiento de los diez meses de prisión.

El acuerdo presentado incluyó la declaración de reincidencia , ya que el acusado había cumplido una condena previa. Esta circunstancia agravó su situación procesal y motivó que la pena fuera de cumplimiento efectivo. Además, la sentencia se conoció en un momento en que la Justicia neuquina discute la aplicación de la “ley de reiterancia”, una figura distinta de la reincidencia y que se refiere a personas con múltiples causas penales abiertas sin condena firme. En el caso de Alarcón, quedó acreditada por antecedentes ya juzgados, lo que endureció el castigo judicial.

El caso refleja el aumento de los delitos contra la propiedad en Neuquén , con distintas modalidades de robos en vehículos. Además, en las últimas semanas se reportaron incidentes relacionados con bandas que emplean camionetas de alta gama para circular por barrios residenciales y perpetrar robos en viviendas. En un episodio ocurrido el 11 de julio, un grupo de delincuentes intentó ingresar a una vivienda del barrio Rincón del Río a bordo de una camioneta de estas características.

La policía investiga la utilización de vehículos que pueden circular sin despertar sospechas en sectores como Rincón del Río, Terrazas de Neuquén o Alta Barda. Según la policía, la banda sustrajo una Toyota SW4 negra en el barrio Salud Pública, donde los delincuentes ingresaron a una vivienda aprovechando la ausencia de los propietarios.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y generó la rápida difusión de imágenes entre vecinos, alertados por la posibilidad de una nueva modalidad delictiva que aprovecha la apariencia cotidiana de estos vehículos.

El presidente de la comisión vecinal de los barrios Copol y 14 de Octubre, Daniel Zurita, explicó a LM Neuquén que el sistema de comunicación sectorizada entre vecinos y la Comisaría Cuarta resulta fundamental para el aviso inmediato sobre movimientos sospechosos . Zurita señaló que la prevención y el trabajo conjunto con la policía han permitido mejorar la respuesta ante los delitos.

“Tenemos que seguir en alerta y extremar cuidados, porque quienes delinquen también miran las redes sociales. No queremos instalar la idea de tranquilidad sino hacer énfasis en la prevención “, señaló el presidente de la comisión vecinal. Además declaró: ”Los agentes descansan unos minutos y continúan con los patrullajes. Tener presencia policial ayuda a desalentar el delito".

Fuente: Infobae