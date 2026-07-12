Con la interna en alza, en distritos clave de Buenos Aires ya se perfilan candidatos de Cristina y Kicillof

En puntos neurálgicos del Gran Buenos Aires y del interior bonaerense, la interna vigente en el peronismo ya tiene nombres y apellidos que la reeditarán en la pelea por las intendencias. Mientras la tensión aumenta en el enfrentamiento entre los seguidores de Cristina Kirchner y los alineados con Axel Kicillof , las consecuencias de ese tironeo permanente se traducen en postulaciones antagónicas que ya comenzaron a correr con el objetivo de quedarse con el poder en distritos como Morón, Lanús, La Matanza, Avellaneda y General Pueyrredón , municipios que suman 2.857.350 electores y son solo algunos de los que demuestran la intensidad de la interna.

La Cámpora elevó la tensión de la interna con Kicillof en los últimos días, con declaraciones de algunos de sus principales dirigentes. “Cuando nosotros proponemos que [Cristina] sea nuestra candidata, no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad. Entendemos que es la mujer más capacitada”, afirmó el diputado Máximo Kirchner el jueves, durante un acto en Carmen de Areco, distrito gobernado por La Cámpora (el intendente es Iván Villagrán ).

“Mis abuelos militaron la resistencia peronista trabajando para que Perón vuelva, no para ver cómo encontraban una alternativa con [el asesinado jefe de la UOM Augusto Timoteo ] Vandor ”, afirmó el miércoles Facundo Tignanelli, jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense, a la radio digital Futuröck. “Vamos a recuperar un proyecto de país con Cristina libre para volver a tener políticas de inclusión”, subrayó la diputada bonaerense Mayra Mendoza , en una actividad en Ituzaingó.

Por detrás de las afirmaciones públicas, en los municipios la pelea entre cristinistas y kicillofistas ya está planteada . En Morón, la interna es entre el intendente, Lucas Ghi , alineado con Kicillof, y el exintendente Martín Sabbatella , enrolado en las filas de Cristina. Sabbatella ya está en campaña para ser intendente, con un mensaje crítico hacia Ghi, quien supo ser su delfín en Nuevo Encuentro. “Va a haber interna, PASO, o lo que haya, pero Sabbatella va a ser candidato sí o sí . Está en campaña, haciendo un trabajo casa por casa”, dijeron en el campamento de Sabbatella, desde el que hablaron de “la anomalía moronense” porque, según consideraron, el poder del sabbatellismo es mayor al del propio intendente.

Ghi no definió cómo competirá su estructura, pero en la vereda de Sabbatella creen que el jefe comunal se volvería a candidatear en caso de que se rehabilite la reelección indefinida para los intendentes; de no concretarse ese cambio, sospechan que podría postularse Estefanía Franco (jefa de Gabinete) o José María Ghi (hermano del intendente y secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad). En la competencia por Morón se anota también el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci , del Frente Renovador.

En Lanús gobierna La Cámpora. El intendente, Julián Álvarez , ya tiene competencia kicillofista. Se trata de Agustín Balladares , actual asesor en el Ministerio de Gobierno provincial, cartera que conduce Carlos Bianco , dirigente de máxima confianza del gobernador de Buenos Aires. El postulante kicillofista recorre barrios y medios locales con discursos que abordan temáticas como la inseguridad. “Agustín ya se pronunció en ese sentido [por la intención de competir en 2027] y marcó sus diferencias políticas y de forma de gestionar con el intendente Julián Álvarez y con la conducción de La Cámpora en el distrito, a cargo de [ Leandro ] ‘Lalo’ Decuzzi , quien sigue las órdenes del senador provincial [ Emmanuel González ] Santalla , de Avellaneda”, resumió a LA NACION una fuente cercana a Balladares.

La Matanza, el distrito con mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires (con 1.223.009 electores) no tiene definiciones, pero sí especulaciones sobre la posibilidad de que el camporista Tignanelli enfrente al intendente Fernando Espinoza o a otro postulante del oficialismo matancero, hoy alineado con Kicillof. El jueves, al participar de la jornada “El peronismo de La Matanza con Cristina”, frente al departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, Tignanelli cuestionó a Espinoza y a la vicegobernadora Verónica Magario . “Es lamentable que, tanto el intendente Fernando Espinoza como la vicegobernadora se hayan alejado de Cristina y no estén dando hoy, desde la gestión municipal, las respuestas que los vecinos necesitan”, criticó.

“La Cámpora tiene un objetivo prioritario en La Matanza. El apellido Kirchner pierde en todo el país; uno de los pocos lugares que puede ganar es el conurbano, y en particular La Matanza. Teóricamente, el candidato es Tignanelli. La alianza Espinoza-Magario no se rompe”, sostuvo una fuente del oficialismo matancero. A la pelea central entre kicillofistas y cristinistas, se suma el dirigente Fernando Asencio , presto para anotarse como posible candidato a intendente bajo el ala de Sergio Massa . Desde ese sector, desconfían de una candidatura camporista para la municipalidad.

El peronismo no gobierna en General Pueyrredón, pero también tiene en marcha la discusión entre el cristinismo y el kicillofismo. Dentro del distrito gobernado por Pro (el intendente es Agustín Neme , en reemplazo del actual senador provincial Guillermo Montenegro , de licencia en la municipalidad), se observa como cantada la disputa entre la camporista Fernanda Raverta y el kicillofista Gustavo Pulti . “Acción Marplatense [el sello local del exintendente Pulti], que es parte del Movimiento Derecho al Futuro, va a tener candidato”, aseguraron desde ese espacio, sin confirmar la postulación de Pulti.

“Fernanda tomó el partido como un salón de actos, y alterna con movilizaciones a San José 1111 [por la dirección del departamento de Cristina Kirchner]. Pulti y los suyos denuncian por redes baches y basurales, y dicen que hace falta un intendente que se ocupe”, describió el panorama del peronismo marplatense un dirigente justicialista local. “Gustavo está moviéndose para ser. Fernanda, si va a una interna abierta, como las PASO, o a colectora, pierde con Gustavo. Lo sabe, pero apuesta a la banca fuerte de Cristina”, consignó otra fuente del peronismo de Mar del Plata, en diálogo con LA NACION .

“Avellaneda, sí; Matanza, sí”, respondió un hombre del cristinismo con conocimiento sobre esos dos distritos, ante la consulta sobre las competencias por intendencias que se prevén con el kicillofismo. En Avellaneda, el candidato camporista sería el senador provincial Emmanuel González Santalla, que enfrentaría al oficialismo municipal, que está alineado con Kicillof. El intendente Jorge Ferraresi renunció hace poco más de una semana y el municipio quedó a cargo su esposa y exjefa de Gabinete, Magdalena Sierra . El cambio de mando es definitivo, afirmaron en el oficialismo municipal, y validaron la posibilidad de una interna contra La Cámpora. “Ojalá, sería bueno para todos”, dijo una fuente del sector de Ferraresi.

En Hurlingham se abre otro posible enfrentamiento entre cristinismo y kicillofismo. El intendente actual es Damián Selci , de La Cámpora. Transita su primer mandato y tiene posibilidad de presentarse para la reelección. El exintendente Juan Zabaleta está dispuesto a competir, con intenciones de apoyar a Kicillof, luego de haber participado en 2025 desde fuera del peronismo, con Somos Buenos Aires, y quedar satisfecho con los resultados obtenidos. En diálogo con LA NACION , Zabaleta se mostró abierto a participar, si Kicillof se decide a “poner un límite a la locura de La Cámpora”.

Fuente: La Nación