Cómo le irá a cada signo en el amor, trabajo y salud en julio de 2026, según la astrología

Julio de 2026 llega con una combinación de tránsitos planetarios que, según la astrología, podrían influir en distintos aspectos de la vida cotidiana .

El ingreso de Júpiter en Leo , Mercurio retrógrado durante gran parte del mes y las fases de la Luna aparecen entre los movimientos más relevantes para los astrólogos, que anticipan semanas de cambios, revisión de objetivos y nuevas oportunidades para los doce signos del zodíaco .

La astrología señala que Aries vivirá un julio muy activo . En el plano afectivo habrá oportunidades para fortalecer vínculos o iniciar una nueva historia si deja de lado viejos enojos.

En el trabajo aparecerán desafíos que exigirán paciencia , especialmente durante la primera parte del mes por la influencia de Mercurio retrógrado.

En cuanto a la salud , será importante encontrar momentos para descansar y no sobrecargar la agenda.

Para Tauro será un mes orientado a la estabilidad . Las relaciones personales tenderán a consolidarse y quienes estén en pareja podrán resolver conversaciones pendientes .

En el ámbito laboral será un buen momento para organizar las finanzas y planificar objetivos de largo plazo .

Los especialistas recomiendan prestar atención al descanso y evitar acumular tensiones .

Julio traerá movimiento para Géminis , especialmente en cuestiones laborales. La astrología anticipa posibilidades de crecimiento o reconocimiento profesional , aunque aconseja revisar cuidadosamente contratos y acuerdos antes de firmarlos.

En el amor , la comunicación será el factor que permitirá resolver malentendidos.

También será un buen momento para cuidar la salud mental y reducir el estrés .

La Luna Nueva favorecerá nuevos comienzos para los nacidos bajo este signo. Según los astrólogos, será una etapa ideal para iniciar proyectos personales , fortalecer vínculos familiares y tomar decisiones importantes .

En el trabajo podrían aparecer oportunidades interesantes, mientras que en la salud será conveniente prestar atención al equilibrio emocional.

Con Júpiter transitando por su signo, Leo será uno de los grandes protagonistas del mes . La astrología anticipa semanas de expansión, confianza y crecimiento tanto en el plano profesional como en el personal.

En el amor habrá mayor magnetismo y posibilidades de conocer personas nuevas.

La energía acompañará, aunque convendrá no descuidar los tiempos de descanso .

El ingreso de Venus favorecerá especialmente a Virgo durante julio. Los especialistas indican que será un período ideal para fortalecer relaciones, mejorar la comunicación y ordenar distintos aspectos de la vida cotidiana.

En el trabajo habrá avances gracias a la constancia, mientras que la salud mejorará si logra encontrar espacios para relajarse.

Para Libra será un mes de decisiones importantes . En el amor , algunas relaciones podrían dar un paso más , mientras que otras encontrarán el momento adecuado para aclarar diferencias.

En el plano profesional surgirán contactos o propuestas interesantes . La astrología recomienda buscar un mayor equilibrio entre las obligaciones y el tiempo personal .

Julio se presentará intenso para Escorpio . Los sentimientos estarán a flor de piel y será importante evitar reacciones impulsivas .

En el trabajo , los esfuerzos realizados durante los últimos meses comenzarán a mostrar resultados. La salud acompañará siempre que mantenga hábitos ordenados y no postergue el descanso.

Los astrólogos consideran que Sagitario tendrá un mes ideal para ampliar horizontes . Viajes, estudios o nuevos proyectos estarán bien aspectados durante la segunda mitad de julio.

En el amor habrá oportunidades para fortalecer vínculos o iniciar una nueva etapa. También será un buen momento para retomar la actividad física .

Capricornio encontrará en julio un período para consolidar objetivos . Las responsabilidades laborales ocuparán gran parte de la atención, aunque también aparecerán recompensas por el esfuerzo realizado.

En el plano afectivo, la sinceridad permitirá mejorar las relaciones . Los especialistas aconsejan cuidar el descanso para evitar el agotamiento.

La Luna Llena en este signo marcará uno de los momentos más importantes del mes. Según la astrología, será una etapa de cierres, decisiones y cambios que podrían abrir nuevas oportunidades.

En el trabajo será conveniente actuar con prudencia hasta que termine Mercurio retrógrado. La salud dependerá en gran medida de mantener una rutina equilibrada.

Piscis atravesará un julio favorable para desarrollar proyectos creativos y fortalecer vínculos cercanos. En el amor habrá mayor sensibilidad y capacidad para conectar con los demás.

En el plano laboral , la intuición ayudará a tomar buenas decisiones. Los astrólogos recomiendan sostener hábitos saludables y respetar los tiempos de descanso para llegar con energía al cierre del mes.

Fuente: TN