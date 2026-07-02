Cómo hacer una corneta casera en 1 minuto para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026, sin gastar de más

Cada Mundial trae de vuelta una costumbre que nunca pasa de moda: alentar a la Selección con camisetas, banderas y mucho ruido. Mientras algunos compran cornetas o vuvuzelas , otros optan por una alternativa mucho más económica: fabricarla en casa .

En los últimos días comenzaron a viralizarse en redes sociales distintos tutoriales que muestran cómo hacer una corneta casera en apenas un minuto utilizando materiales fáciles de conseguir en cualquier ferretería.

Además de ahorrar dinero , la propuesta se convirtió en una actividad ideal para hacer antes de cada partido y preparar varias para compartir con amigos o en familia.

Para hacer esta vuvuzela casera solo necesitás :

El armado es sencillo y lleva apenas unos minutos:

Aunque hoy está asociada al fútbol, la vuvuzela moderna nació en Sudáfrica. Uno de sus impulsores fue Freddie Maake , un fanático del deporte que en la década de 1960 fabricó una versión inspirada en antiguos instrumentos utilizados durante ceremonias tradicionales.

Su fama mundial llegó durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando miles de hinchas la utilizaron en los estadios y su característico sonido se convirtió en una de las postales más recordadas de aquella Copa del Mundo.

Con muy pocos materiales y una inversión mínima , esta corneta casera permite sumarse al clima del Mundial 2026 sin gastar de más.

Eso sí, al utilizarla conviene hacerlo con moderación y en lugares donde el ruido no pueda molestar a otras personas, ya que el sonido que produce puede ser bastante intenso .

Fuente: TN