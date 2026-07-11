Capturaron a un narco mexicano en Puerto Madero que era buscado por la justicia de Estados Unidos

Como resultado de un operativo realizado este viernes a la noche en el barrio porteño de Puerto Madero , la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció la detención de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias. Se trata de un ciudadano mexicano que estaba requerido por la justicia de los Estados Unidos bajo cargos relacionados con el narcotráfico .

La captura se dio poco después de que se detectara el ingreso del sospechoso al país mediante tareas de inteligencia. De la misma manera, se corroboró la vigencia del pedido de captura internacional que había sido emitido por Interpol a pedido de las autoridades estadounidenses.

Una vez confirmada la orden judicial, la información fue trasladada a Interpol y a la Policía Federal Argentina , que localizó y detuvo al prófugo en un hotel. De acuerdo con el comunicado emitido por la SIDE, el operativo contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones.

En línea con esto, las autoridades informaron que Aguirre Covarrubias era buscado por la Justicia del Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos, por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína , en una causa abierta en 2016. No obstante, tras obtener la libertad bajo fianza, incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permanecía prófugo.

“La detención fue posible gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional”, destacaron las autoridades al remarcar que se encontraban a disposición de la justicia local para colaborar en el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , indicó que sobre el prófugo se había activado una alerta roja con fines de extradición por parte de Interpol este viernes. “Lo fuimos a buscar y lo detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan” , apuntó en una publicación en la red social X.

Hace algunas semanas, Isaac Ben Daoude y Ahmed Adda Belkocir , ambos de nacionalidad francesa, fueron extraditados a Buenos Aires desde Montevideo, Uruguay, tras haber sido arrestados en mayo. Los dos fueron acusados de organizar un esquema de exportación de cocaína desde Argentina hacia ciudades francesas como Lyon y París .

La operación de traslado fue realizada por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, en coordinación con Interpol, que envió una comitiva especial para recibir a los acusados. De esta manera, fueron entregados a la Unidad de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) .

La causa contra los ciudadanos franceses se inició en abril, tras la detección de un paquete sospechoso en un control de la Aduana en el aeropuerto de Ezeiza. El envío estaba marcado como “azúcar” , pero al ser abierto por orden del juez Marcelo Aguinsky , se hallaron once paquetes cubiertos en parafina , utilizados para dificultar la detección por parte de los perros antinarcóticos.

Posteriormente, se interceptó un segundo envío que contenía droga oculta en un compresor de aire. Tras ser analizada, se confirmó que la cantidad de cocaína incautada en ambos envíos alcanzó los 35 kilos, una cifra inusual para el método de paquetería courier, donde los envíos rara vez superan los tres kilos.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae , la investigación determinó que el valor conjunto de los 35 kilos de droga secuestrados asciende a $525.000 dólares en el mercado argentino. Se estima que, de haber llegado a Francia, el precio hubiese alcanzado USD 1,4 millones . Además, indicaron que ambos llevaban un sello con la imagen de un escorpión en bajorrelieve.

El caso cobró notoriedad al descubrirse que ambos sospechosos residían como turistas en una torre de lujo en Palermo, sin solicitar nacionalidad ni montar negocios simulados, práctica frecuente entre otros traficantes internacionales. No obstante, Daoude y Belkocir abandonaron Argentina antes de que la causa tomara estado público y fueron detenidos a principios de mayo en el aeropuerto de Carrasco .

La detención se produjo por un inconveniente migratorio, ya que si la alerta roja de Interpol hubiese estado en vigor, la detención habría sido inmediata. Las autoridades sospechan que ambos planeaban replicar su esquema de tráfico en Uruguay y regresar a Buenos Aires para continuar su actividad ilícita.

En paralelo, la investigación permitió realizar una entrega controlada en el aeropuerto de París, donde un ciudadano francés fue arrestado al intentar retirar un envío vinculado a la causa. Posteriormente, una mujer se presentó voluntariamente ante la justicia argentina para informar que los acusados le habían alquilado temporalmente un departamento en Palermo y habían dejado una caja.

Tras un allanamiento autorizado por el juez Aguinsky y el secretario Guillermo Brugo, se hallaron otros 12 kilos de cocaína , también con el sello del escorpión. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando la posible red de cómplices en Francia, el destino final y funcionamiento de la organización en territorio europeo permanece bajo análisis judicial.

Fuente: Infobae