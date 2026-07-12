Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de julio

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) sigue esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la semana del 13 al 17 de julio 2026 , según está establecido en el calendario de pagos .

En la tercera del mes se abonan las jubilaciones, AUH, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

En el séptimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15% , en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.

Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.

Fuente: La Nación