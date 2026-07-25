Buscan a una joven de 17 años que desapareció en Corrientes

Una joven de 17 años es intensamente buscada desde ayer en Corrientes , luego de que su familia le perdiera el rastro. Esta noche, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que activó la Alerta Sofía , un mecanismo que se utiliza cuando se considera que un menor de edad desaparecido puede correr riesgo de vida.

Se trata de Iara Ayelén Duprat, quien desapareció en Curuzú Cuatiá, partido en el sur de esa provincia. Según la descripción que compartieron las autoridades, la adolescente tiene contextura física robusta, mide aproximadamente 1,55 metros , tiene tez blanca , cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes .

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a LA NACION que la joven tiene un hijo, al que habría dejado en el hogar donde vive junto a su madre y su tío. Tras ello, se habría subido a un camión, cuyo destino era llevarla al encuentro con un hombre de 50 años, con quien Iara mantendría una relación sentimental. Ese traslado habría sido gestionado por ella.

El último contacto conocido por la familia provino de parte del celular de la adolescente. La madre de la menor de edad contó a las autoridades que, si bien recibió mensajes desde el teléfono de su hija, quienes escribían manifestaron ser los conductores del camión. Luego, le adjuntaron fotos que parecían ser de la menor durmiendo .

La denuncia fue radicada por un familiar. Según describieron, al momento de su desaparición Iara tenía un jogging negro y un buzo blanco con mangas beige y negras, aunque cargaba con una mochila que contenía ropa en su interior.

La adolescente posee un tatuaje en una de sus manos con la inscripción “Dalil” y mariposas, otro tatuaje en las costillas con la inscripción “Mauricio” y un tercer tatuaje con la inscripción “Bryan”. Según el reporte de la Policía de Corrientes, la joven también responde al apodo “Kiara”.

En la investigación interviene la Comisaría de la Mujer y el Menor de la localidad. “Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134, de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas”, difundieron desde la cartera a cargo de Alejandra Monteoliva.

En sus redes sociales, la adolescente había escrito que se mudó a Curuzú Cuatiá en agosto de 2025.

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia rápida impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, diseñado para activar de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida puede estar en una situación de alto riesgo inminente. Su objetivo principal es acelerar la localización mediante la intervención coordinada de distintas áreas y fuerzas de seguridad.

Este sistema se basa en una difusión masiva y dirigida del caso, utilizando herramientas como afiches con datos clave, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales. De esta manera, se busca ampliar el alcance de la información en el menor tiempo posible y facilitar que la población pueda aportar datos que ayuden a encontrar a la persona desaparecida.

Fuente: La Nación