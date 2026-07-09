Buscan a una chica que salió de su casa en Belgrano para ir a la escuela y no volvió

La familia y la Policía de la Ciudad buscan desde el martes a Jessica Benitez Barbudes de 18 años, que fue vista por última vez ese día cuando salió de su casa en el barrio de Belgrano con destino a la escuela y no regresó.

La denuncia fue radicada por la madre de la joven en la Comisaría Vecinal 13C, lo que provocó la inmediata activación de la búsqueda de paradero. Fuentes policiales aclararon que el protocolo es diferente a cuando desaparece una menor porque en este caso la adolescente ya tiene 18 años.

La investigación está a cargo de la División Búsqueda de Personas, que realiza tareas para establecer su ubicación tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4.

De acuerdo a la denuncia que formuló la mamá, el último contacto con Jessica se produjo el martes minutos antes de las 18.30 y no percibió nada fuera de lo normal en esa última comunicación.

En el anuncio publicado en redes la familia solicita que cualquier persona que la reconozca o que tenga información sobre el paradero de Jessica se comunique al teléfono 11-3197-6151.

Las autoridades policiales, en tanto, pidieron que cualquier dato también sea informado al 911 o a la dependencia policial más cercana.

Fuente: Clarín