Buscan a un adolescente que desapareció en Mendoza hace una semana

Un adolescente de 14 años salió de su casa el 9 de julio y su familia no sabe nada más de él desde entonces. La desesperada búsqueda se lleva a cabo en San Rafael, provincia de Mendoza.

El Ministerio Público Fiscal de esa provincia lanzó un pedido urgente para dar con el paradero de Francisco Valentín Alexandrez Alecxis . El joven fue visto por última vez alrededor de las 14, cuando salió de su domicilio en el barrio Policial de San Rafael y desapareció.

Según informaron las autoridades, Alexandrez mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura robusta, tiene tez trigueña y el cabello corto negro, que suele llevar recogido en una pequeña colita. Entre sus señas particulares, lleva dos aros redondos (uno en cada oreja) y un piercing en la nariz.

Al momento de ausentarse, el adolescente vestía pantalón deportivo negro con una línea del mismo color , campera deportiva negra y zapatillas negras, informó Media Mendoza . Además, llevaba consigo una bolsa de consorcio con ropa y su teléfono celular.

El Ministerio Público Fiscal solicitó a toda la comunidad que, ante cualquier dato que ayude a encontrar a Alexandrez o si alguien tuvo contacto con él, se comuniquen de inmediato al 911.

Fuente: TN