Bullrich llamó y fue al despacho de Villarruel: buscan una tregua tras una denuncia y con proyectos frenados en el Senado

En medio de las tensiones por la difusión de unos polémicos chats de WhatsApp y la denuncia contra uno de sus colaboradores, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió este martes en su despacho del Senado a la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , para tratar de descomprimir la situación en la Cámara alta.

El encuentro se realizó esta tarde luego de que trascendiera la decisión de la ex ministra de presentar una denuncia contra Mario "Pato" Russo , asesor político de Villarruel, quien fue acusado ante la justicia por amenazar al secretario parlamentario de la bancada oficialista, Cristian Larsen, quien es parte de la mesa chica de la senadora.

Bullrich evitó dar precisiones sobre el encuentro, pero según pudo averiguar Clarín , la jefa del oficialismo en el Senado buscó descomprimir la situación que escaló con la denuncia contra Russo , a quien había acusado de "patotero" e incluso había dejado trascender su intención de "echarlo" del Senado.

Tampoco desde el entorno de la vicepresidenta trascendieron mayores detalles de la reunión, pero la titular de la cámara aceptó recibir a la senadora ante la gravedad de la situación generada por la denuncia impulsada contra su asesor.

La causa contra Russo recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi , juez que investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que salpica al presidente Javier Milei , y que en una de sus últimas medidas apartó a los querellantes. El dato es que la decisión la adoptó luego de que su esposa Ana María Juan se alzara con el acuerdo del Senado para ser jueza federal de Hurlingham luego de varios intentos fallidos.

El magistrado dispuso custodia policial para el secretario parlamentario, pero Russo aún no fue notificado sobre la demanda. Desde el entorno de la vicepresidenta calificaron como "exagerada" la jugada de Bullrich, quien enfrenta un complejo panorama para cuando se retome la actividad en el Senado después del receso invernal.

La relación entre las dos damas poderosas del Senado quedó rota luego de que se filtrará un controvertido intercambio de opiniones después del triunfo del seleccionado argentino ante Inglaterra por el Mundial 2026 y antes de la sesión en la que se iba a tratar el proyecto de extranjerización de las tierras, que finalmente se pasó para el 6 de agosto.

Además, el Gobierno apura el tratamiento de la reforma electoral y Bullrich sabe que Villarruel puede manejar los tiempos del Senado no sólo a través del llamado a Labor Parlamentaria sino también al momento de abrir el recinto.

Pero las tensiones entre ambas aumentaron cuando la vicepresidenta culpó a Bullrich por la difusión de los mensajes y la jefa del bloque de La Libertad Avanza la acusó de "violenta". Pero en rigor, las tensiones entre la vicepresidenta y la ex ministra de Seguridad no son nuevas y se iniciaron antes de que la senadora desembarcara en la Cámara alta.

Uno de los picos se produjo cuando en 2024 Villarruel calificó a Francia de ser un país "colonialista" e "hipócrita" luego de que el galo saliera al cruce de la polémica generada por un cánticos discriminatorios que difundiera el jugador de la selección argentina de fútbol Enzo Fernández.

En esa oportunidad, Bullrich, junto a otros sectores del oficialismo, cargó contra la vicepresidenta y la acusó de haber sido imprudente al entrometerse en un asunto de Estado con posturas de "populismo nacionalista".

Pero ese no fue el único cortocircuito sino que tiempo después, en julio de 2025, la ahora jefa del oficialismo en el Senado acusó a Villarruel de "traición" y de ser cómplice del kirchnerismo por no haber evitado que la oposición se autoconvocara para avanzar con proyectos sensibles para el Gobierno.

Más allá de estos cruces, Bullrich necesita mantener al menos un diálogo institucional con Villarruel, ya que tiene una amplía agenda de iniciativas: al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada también se suma la reforma electoral, la ley hojarasca, entre otras propuestas que impulsa la Casa Rosada.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín