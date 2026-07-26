Brutal femicidio causa estupor en Salta: una mujer recibió más de 40 heridas con un machete y su pareja fue detenida

Viviana Vilte, una mujer de 55 años fue brutalmente asesinada en su propia casa . Recibió más de 40 heridas con un machete o un arma blanca muy filosa. Por el femicidio fue detenido y quedó con prisión preventiva su pareja, José Luis G., el principal sospechado. Ocurrió durante la madrugada del viernes en una vivienda ubicada en el pasaje Oscar Gallegos, en la localidad de La Silleta, un pueblo muy antiguo que cuenta con poco más de 2.000 habitantes. El femicidio, estremece a toda Salta.

Fuentes oficiales confirmaron que el violento episodio tuvo lugar alrededor de las 2.30 de este viernes. Fue cuando el 911 recibió un llamado del propio hijo de la víctima advirtiendo que se escuchaban signos de violencia dentro de su propia casa.

Extraoficialmente se informó que en la noche del viernes, Vilte, conocida en el pueblo como "Quica", se habría reunido con un grupo de personas para escuchar música y compartir bebidas alcohólicas durante la noche; entre ellas, su pareja. Y que luego que se fueron las visitas, se desató una feroz discusión que desencadenó en el violento femicidio.

" No se escucharon gritos porque la música estaba muy alta ", confirmaron algunos vecinos en su testimonio policial. "No nos extrañó lo de la música porque Quica organizaba juntadas casi todos los fines de semana", coincidieron en charla con El Tribuno.

Fuentes policiales aseguraron que cuando llegaron a la vivienda, el hombre tenía a la víctima entre sus brazos, estaba totalmente manchado de sangre, llorando y pidiendo auxilio. Tras el sangriento escenario, solicitaron la intervención del personal de emergencias que sólo pudo constatar la muerte de la mujer. Y los agentes detuvieron al acusado que quedó con prisión preventiva.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó personalmente a La Silleta y en las últimas horas calificó al femicidio como "brutal".

Se dispuso el trabajo de personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), además de efectivos de la UGAP del Departamento de Investigaciones, para realizar las pericias y demás tareas necesarias en el lugar.

El cuerpo de Vilte fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, y según el informe preliminar de la autopsia, se determinó que la mujer de 55 años sufrió más de 40 heridas provocadas con un cuchillo tipo carnicero o un machete. Un arma blanca grande y muy filosa, según dijeron. Extraoficialmente se habla de un machete corto.

“La víctima recibió más de 40 heridas con un cuchillo de grandes dimensiones, que terminaron con su vida, en un contexto de absoluta violencia e indefensión”, calificó la fiscal ante la prensa.

En tanto, José Luis G., fue imputado por homicidio triplemente calificado: por la relación de pareja, por mediar violencia de género y por ensañamiento. Y permanecerá detenido con prisión preventiva.

Según se supo, en la audiencia preliminar realizada este sábado, el imputado se negó a declarar durante la audiencia y fue asistido por un defensor oficial.

Fuente: Clarín