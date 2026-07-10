Brutal ataque en Comodoro Rivadavia: un hombre discutió con su pareja mientras cocinaba y le tiró aceite hirviendo en la cara

Los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda rompieron la calma del mediodía en un barrio de Comodoro Rivadavia . Según la denuncia, un hombre de 33 años golpeó y le tiró aceite hirviendo en la cara a su pareja en medio de una discusión mientras cocinaban.

Todo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Islas Malvinas Sur al 500 . Un llamado de emergencia alertó a la guardia de la Comisaría Segunda sobre un presunto caso de violencia de género y un patrullero se dirigió de inmediato al lugar.

Cuando los efectivos llegaron, escucharon a una mujer gritar desesperadamente desde el interior de la casa. Ante la gravedad de la situación, irrumpieron en el domicilio y encontraron al sospechoso en un evidente estado de alteración.

La víctima, de 29 años, les contó a los policías que minutos antes había sido golpeada por su pareja y que, en medio de la agresión, el hombre le arrojó aceite caliente que estaba usando para cocinar.

Según el parte policial, el aceite alcanzó la zona de la boca y el labio superior de la mujer. Aunque las heridas fueron consideradas leves, los médicos le ofrecieron realizarle los primeros auxilios y trasladarla después a un hospital para una mejor evaluación.

Aunque la víctima rechazó la atención médica, decidió avanzar con la denuncia penal contra su agresor y fue trasladada a la comisaría para declarar formalmente y activar el protocolo previsto para casos de violencia de género.

Por disposición de la jueza penal de turno, Liliana Bórquez , el acusado fue aprehendido y permanecerá alojado hasta que se realice la audiencia de control de detención.

La investigación quedó en manos de la fiscal Lorena Garate , quien continuará con las medidas para esclarecer el hecho.

Fuente: TN