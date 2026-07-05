Brasil vs Noruega, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el cuadro de octavos de final

Noruega dio el golpe en el Mundial 2026, eliminó a Brasil y se metió en los cuartos de final donde espera al ganador de México - Inglaterra. El equipo nórdico tuvo a un Erling Haaland demoledor que metió un doblete para darle el pase a su equipo y pelear cabeza a cabeza con Messi y Mbappé en la carrera por el goleador de la Copa del Mundo.

🚨🚨 ERLING HAALAND DOUBLES THE LEAD FOR NORWAY! WHAT A GOAL! 🤯🤯🤯🤯 Brazil 0-2 Norway. pic.twitter.com/pW7yVpDTnJ

IMPRESIONANTE SALVADA DE NYLAND El arquero de Noruega sacó una pelota que parecía el empate de Brasil, pero a último momento logró desviarla. pic.twitter.com/N6rzvw9pLy

🚨🚨 ERLING HAALAND OPENS THE SCORING FOR NORWAY IN THE 80TH MINUTE! 🤯🇳🇴 Brazil 0-1 Norway. pic.twitter.com/LmE6gUhn8M

🇧🇷 Bruno Guimaraes desaprovecha el penal y el marcador sigue 0-0. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/PAec4nT4dk

ASÍ SONÓ EL HIMNO DE BRASIL EN NUEVA JERSEY La Verdeamarela busca los cuartos frente a Noruega. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/uA9lMJGvfq

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BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷 Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026. 📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports #BateNoPeito ISSO É BRASIL!! pic.twitter.com/aSYtaWccHi

El último partido internacional de Carletto como futbolista fue justamente frente a Noruega, en un empate 1-1 entre Italia y los escandinavos disputado en 1991. Más de tres décadas después volverá a cruzarse con ellos, ahora como entrenador de Brasil.

Si en México 86 tuvimos la ola, el Mundial 2026 quedará marcado por el "Viking Row", el festejo de los hinchas de Noruega que cumple su hinchada y al que se suman todos los jugadores, con sus estrellas Erling Haaland y Martin Ødegaard a la cabeza.

Todo comienza con el sonido de un cuerno nórdico, le sigue un tambor y allí nacen los movimientos imitando los remos, como si fuera la tripulación de un barco vikingo, cada vez más acelerado. Pero lo más importante es el rugido: empuja, coordina, une, alienta. "Row" o su traducción, "Remen". Esta coreografía nació de la inventiva de un maestro de escuela, en un bar de las afueras de Oslo, al que unos garabatos en una libreta le cambiaron la vida. LEER MÁS .

El delantero del Manchester City suma cinco goles en apenas tres partidos de este Mundial y atraviesa una racha extraordinaria: convirtió en sus últimos 13 encuentros oficiales con Noruega, con 25 tantos.

La Canarinha acumula once partidos invicta en Copas del Mundo disputadas en suelo estadounidense, con ocho victorias y tres empates.

La Seleção perdió sus últimos cinco partidos de eliminación directa ante selecciones europeas. Su último triunfo en un mata-mata frente a un equipo de la UEFA fue la final del Mundial 2002 contra Alemania.

En el Mundial 2006 fueron eliminados por Francia en cuartos de final; en Sudáfrica 2010 fue a manos de Países Bajos, en la misma instancia; en Brasil 2014 sufrieron la goleada 7-1 de Alemania en semifinales; en Rusia 2018 cayeron ante Bélgica, otra vez en cuartos; y en Qatar 2022 su verdugo fue Croacia, también en cuartos.

El encuentro entre Brasil y Noruega en la Copa del Mundo de 1998 se disputó en el pintoresco estadio Vélodrome de Marsella y ante 55 mil espectadores. Los brasileños contaban con Ronaldo Nazario y Rivaldo, pero todas las miradas se posaban sobre Tore Andre Flo, el delantero del Chelsea y a quien apodaban “Flonaldo”, luego de que en un amistoso disputado en 1997 convirtió dos goles en el histórico triunfo de su selección 4-2 ante Brasil, con “el fenómeno” Ronaldo en cancha. LEER MÁS .

Pocas selecciones pueden presumir un historial favorable frente a la Canarinha. Noruega sí: en cuatro enfrentamientos registra dos victorias y dos empates, y sigue invicta.

Fuente: Clarín