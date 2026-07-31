Bernard Tomic volvió a hacer de las suyas: puntos desperdiciados, saques afuera y entregado al destino

Siempre fue un hombre explosivo y un tenista talentoso. Esa combinación, a la larga, fue un problema mayúsculo: pocas veces en su carrera se vio su mejor versión, como 17° del mundo , alcanzado el 11 de enero de 2016. Bernard Tomic , a los 33 años, amaga una y otra vez con abandonar su carrera.

Diez días atrás, ganó un título menor, luego de seis años. Este viernes, sin embargo, volvió a mostrar su peor versión. Prácticamente el australiano se entregó: perdió 6-1 y 6-0 con el británico Cameron Norrie en los cuartos de final del torneo de Los Cabos, en un partido que duró 50 minutos . En varios pasajes, hizo extrañamente todo mal: errores imposibles, saques afuera y una actitud desganada.

Lo que parecía imposible, sucedió: volvió a estar entre los 200 mejores del circuito (171°, exactamente), al lograr el Challenger de Lincoln, en Nebraska , después de remontar un partido ante el estonio Mark Lajal (4-6, 7-6 y 7-6 en dos horas y 41 minutos). Tres semanas antes, el propio jugador había asegurado que probablemente estaba disputando su último año como profesional.

Durante la ceremonia de entrega de trofeos, Tomic mostró otro aspecto de su personalidad. “Voy a ser todo lo honesto que pueda. Hace unos diez días choqué contra un muro, quizá hace dos semanas. Dije que este sería mi último año , así que supongo que ahora tengo que replantearme algunas cosas”, reconoció el australiano, entre sonrisas.

Parecía un volver a vivir. “Ahora que gané, voy a tener que volver a sentarme a la mesa. Probablemente jugaré otros 20 años ...”, bromeó durante su discurso de campeón. Todo un símbolo: esta semana empezó a jugar en el torneo de Los Cabos (categoría 250, cemento, 909.790 dólares en premios), con todo.

Too good from Norrie 👏 A commanding 6-1 6-0 win for Cameron Norrie over Tomic sends him into the Semifinals! #LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/64dNkpcXVL

Alcanzó los cuartos de final luego de superar a Karen Khachanov por 6-2 y 6-4. Sus primeros cuartos de final en siete años y consiguió su mejor victoria desde que le ganó al entonces número 13, el italiano Fabio Fognini, en 2018.

Tomic buscó, a su manera, un modo de reconstrucción. Parecía que habían quedado atrás los años de locuras, problemas personales y una incipiente falta de compromiso que le impidieron desplegar su talento. El australiano aceptó la dura realidad y emprendió un largo camino por torneos menores.

¿El partidazo contra Khachanov fue un espejismo? Un día después, volvió a las andadas.

Literalmente, se entregó. Una muestra es el cierre del primer set, con su saque, 1-5 y 0-15 . El punto siguiente, luego de un par de peloteos, lo arroja excesivamente afuera, por la paralela. La siguiente devolución cae mansamente en la red. Y al final, cierra el punto con una doble falta llamativa.

Nah Bernard Tomic is actually hilarious 💀 Is there not a rule in tennis where you have to try your best at all times or something, or at least make it look like you are trying a bit? This is the most lackadaisical service game i have ever seen i can't stop laughing🤣 pic.twitter.com/mFAs3FjKIC

Se trata de su 16ª derrota en su carrera (nivel ATP o challenger) en 50 minutos... o menos. Tuvo 11 golpes ganadores y 34 errores no forzados . El partido empezó con un aliciente: Tomic se puso 1-0. Luego, perdió 12 juegos seguidos.

Los espectadores siguieron el partido perplejos, más allá del historial de Tomic. De todos modos, fue la mejor actuación del australiano en varios años.

En Los Cabos, el cuatro veces campeón de la ATP alcanzó su primer cuadro principal desde 2025 y registró su primera victoria en la superficie dura desde 2021.

En síntesis, su carrera fue un desperidicio por diversos problemas extradeportivos: cruces con su padre, actitudes de dudoso profesionalismo y supuestos escándalos en la noche. Tiempo atrás, hasta reveló que llegó a jugar luego de fumar marihuana. “Jugué un partido fumado. Me arrepiento de muchas tonterías que hice en el pasado. De verdad espero terminar mi carrera de buena manera. Para ser honesto el último par de años no sabía ni dónde estaba”, contó el tenista alguna vez.

“Ya no soy ese niño estúpido y creo que en dos o tres años puedo llegar al top 10. No estoy ni cerca de mi mejor momento. Lleva meses y meses volver a estar en forma. Hay jugadores que tienen 38 o 40 años y están en el top 50 o en el top 100. No quiero jugar hasta que tenga 38 . No es algo por lo que luche. Soy bueno pero no me veo jugando tanto tiempo”, sostuvo.

Tomic ends 8️⃣ year title drought at Tour / Challenger Level. 33 year old 🇦🇺 Bernard Tomic takes out the ATP Challenger in Lincoln 🇺🇸 from a set down to win two big tie breaks def 🇪🇪 Mark Lajal in the final. 👉 It was back in 2018 that Tomic won a tour title in Chengdu 🇨🇳 & a… pic.twitter.com/mfxYEQGHZG

El dolor de no haber sido fue un tema en buena parte de su vida. “Fui el 17° del mundo pero podría haber estado entre los cinco primeros y haber peleado por los Grand Slams. Soy un poco mayor, me siento un poco más sabi ”, había alertado.

Con partidos como este, va a ser imposible.

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Fuente: La Nación