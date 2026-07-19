Así quedó la tabla de goleadores del Mundial, con Kylian Mbappé en la cima

Concluyó este domingo el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la coronación de la seleccion de España sobre la Argentina y el ganador de la Bota de Oro por haber liderado la tabla de goleadores fue Kylian Mbappé, quien no disputó la final por el título y se tuvo que conformar con recibir la prestigiosa distinción de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) por segundo torneo seguido.

El francés marcó 10 tantos en los ocho juegos de Francia, por lo que tuvo un promedio de anotación de 1,25 por juego. En la primera etapa convirtió sendos dobletes ante Senegal y Irak y en 16avos repitió contra Suecia. En octavos festejó ante Paraguay, en cuartos le hizo uno a Marruecos y en el juego por el tercer puesto, otra vez por duplicado contra Inglaterra.

Mbappé se encumbró como el tercer goleador con más tantos en una Copa del Mundo junto al alemán Gerd Müller, ‘pichichi’ de México 1970 con una decena de tantos. El récord sigue siendo del francés Just Fontaine con 13 celebraciones en Suecia 1958 seguido del húngaro Sándor Kocsis con 11 en Suiza 1954.

A su vez, Kylian también se encumbró como el máximo goleador de todos los tiempos, con 22 anotaciones, una cifra asombrosa considerando también que apenas tiene 27 años y muchas posibilidades de seguir sumando Mundiales.

El escolta de Mbappé en esta edición fue Lionel Messi, con ocho tantos. El argentino, que disputó la final contra España y quedó a las puertas de su segundo título, le marcó un hat-trick a Argelia, un doblete a Austria y un tanto a Jordania en la primera etapa. En 16avos le anotó una vez a Cabo Verde y en octavos, a Egipto.

El podio lo completaron el noruego Erling Haaland , figura de su equipo y uno de los jugadores más destacados del torneo, y el inglés Jude Bellingham, con siete goles cada uno. Más atrás quedaron, con seis, el galo Ousmane Dembélé y el inglés Karry Kane mientras que el español Mikel Oyarzabal anotó cinco veces.

El Top 10 lo cerraron tres jugadores con cuatro anotaciones cada uno: Vinícius Jr. (Brasil), Ismaila Sarr (Senegal) y Julián Quiñones (México).

La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la FIFA también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.

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Fuente: La Nación