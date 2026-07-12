Argentina vs Suiza, por los cuartos de final del Mundial: resultado, goles y minuto a minuto del partido

Argentina le ganó con mucho sufrimiento a Suiza 3-1 en Kansas City. El partido parecía encaminado a los penales cuando aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez . El miércoles desde las 16, hora argentina, la Selección buscará la final contra Inglaterra, en Atlanta.

La Scaloneta está santificada en el Mundial 2026. Sabrán disculpar aquellos que tengan otra religión que no sea la católica. Se necesitan dos milagros para canonizar a alguien. El primero ya se había gestado contra Egipto, en la remontada más épica de la historia. El segundo, llegó este sábado/domingo en forma de VAR , con esa revisión que sacó a Embolo de la cancha por doble amarilla, la segunda en una burda simulación. Y la obra y gracia fue de San Julián Alvarez, que dibujó esa rosca cinematográfica en el minuto 112 de un partido malo y difícil contra Suiza. Que después la recuperó en el 120 para empezar el contragolpe que definió Lautaro Martínez. LEE EL ANÁLISIS DEL ENVIADO ESPECIAL ACA.

Por algo Atlético de Madrid dice que vale 500 millones de euros y no quiere venderlo. Por algo también Barcelona está diagramando una ingeniería financiera fantástica para llevárselo. Por algo es uno de los preferidos de los más chicos, apenas unos escalones por debajo de Lionel Messi. Por algo Lionel Scaloni lo dejó los 120 minutos ante Suiza, aun cuando había dejado todo en la cancha y las piernas ya no le respondían. O, mejor dicho, eso parecía. Porque Julián Alvarez, de él se habla, la colgó del ángulo con un derechazo furioso en el segundo tiempo suplementario para destrabar un partido complejo, no tanto por el nivel de los europeos como por el opaco rendimiento de la Scaloneta, a la que nuevamente se la vio disminuida en el aspecto físico. LEE EL ANALISIS DEL ENVIADO ESPECIAL ACA.

La Scaloneta volvió a sufrir, esta vez en el alargue, para ganar y avanzar a semifinales del Mundial 2026.

"Siempre se nos está dando al final. Estos partidos tan cerrados, contra rivales tan tremendamente buenos se definen en el final", comentó el Flaco, que se ganó un lugar en el plantel campeón del mundo. Al respecto, dijo: "Le agradecí a Scaloni por la oportunidad que me dio y el espacio que me da dentro del grupo. A veces la vida te sorprende con lo que pasa: hace unos meses el sueño era poder estar acá. Es un sueño ".

"A cualquier jugador le gustan momentos como una semifinal contra Inglaterra y vamos a dar la vida. Cuando las piernas no responden, miramos para afuera y corremos un poquito más cuando vemos a la gente. Vamos a dar la vida por ellos", agregó el debutante en la Copa del Mundo.

"Más allá de que ellos se quedaron con uno menos, siempre lo buscamos, estuvimos en partido y no perdimos la paciencia. Al final, después llegaron los goles que sellaron el pase. Al final, cuando el partido se desarrolla de esta manera, con este tipo de rivales que buscan salirte de contra agarrándote abierto, eso mejoramos de lo que sucedió contra Egipto . Al final, hoy era importante repetir las cosas buenas y pulir las cosas malas", analizó el goleador.

También se alegró porque, mediante el primer gol -de Alexis Mac Allister- se marcó nuevamente de pelota parada. "Es importante haber convertido de pelota parada porque lo trabajamos. Me da orgullo pertenecer a este grupo, a esta selección y a este país porque una vez más estamos dentro de los cuatro mejores", profundizó.

“ESTA SELECCIÓN SIEMPRE TIENE UN POQUITO MÁS” Lautaro Martínez, autor del tercer gol de Argentina, luego del triunfo contra Suiza. @nanisenra #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dl8G1J8zHZ

"Estamos hace cuatro o cinco años compitiendo con hambre y buscando lo mejor para Argentina. Hoy estamos entre los cuatro mejores y es una satisfacción enorme y un orgullo por el grupo. A veces, hay que aceptar lo que sucede. Pero el objetivo es ganar. Generar chances de gol. El fútbol está cada día más parejo. El que se viene va a ser más duro también. Pero es un Mundial", sostuvo el lateral.

"También siento que el equipo muchas veces juega para la gente y tratar de darle las alegrías que muchas veces no pasan en el país y hoy el fútbol tira para adelante ", completó.

"Agradecido a este grupo, a esta familia. El argentino se siente identificado porque dejamos la vida por la camiseta, hoy se notó hasta el último minuto corriendo", señaló el cordobés. Y agregó: "Siempre intentamos, jugamos para adelante, no sé cuántas selecciones tienen eso, estoy orgulloso de este equipo porque siempre es así. Messi, Otamendi y Di María dejaron ese ADN porque fueron tan golpeados y siempre se levantaron . Ahora nos metimos entre los cuatro mejores y queremos más".

Sobre su estado físico, luego de ser reemplazado por Otamendi, aclaró que "llevaba más de tres meses sin jugar y el Mundial con el calor se hizo complicado". "Es mejor que entre un compañero como Ota, porque estaba cansado. Pero estoy muy contento de que ganamos", completó.

“SI NO SE SUFRE, NO VALE” Cuti Romero dio sus sensaciones de la clasificación de Argentina a semifinales del #MundialEnDSPORTS . @nanisenra #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vtzuZvQ4Q3

"Es un disfrute día a día estar en esta Selección. No le dimos mucha importancia porque pensamos en nuestro partido, éramos conscientes, pero nuestro partido iba a ser muy difícil", expresó. Sobre su situación física, agregó: "Me acalambré pero terminé bien"

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta la Selección enfrentará a Inglaterra. Ese lugar fue la casa de la épica victoria sobre Egipto.

"Las cosas se pusieron difíciles al final, por más que teníamos un hombre más. Obviamente preferiríamos ganarlo antes, pero está demostrado que los rivales son muy difíciles y lo importante es que estamos en semifinales. Quedan dos más y vamos a ir por todo", sumó el delantero. "Suma ganarlos así, aunque preferiríamos ganarlos antes".

"La verdad que hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico, nos pusieron en dificultad desde esa parte, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte , porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Más allá de eso, lo que consiguió este equipo es histórico: estar en una final nuevamente, perdón, semifinal. Tenemos que ser realistas: tenemos que mejorar", señaló autocrítico. Sobre el rival en semis, agregó: "Que sea Inglaterra o Noruega,nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien. Pero necesitamos recuperar. Vamos a recuperar que es lo más importante".

“LO QUE CONSIGUIÓ ESTE EQUIPO ES HISTÓRICO” La palabra de Lionel Scaloni luego de la clasificación de Argentina a semifinales del #MundialEnDSPORTS . @barbiefritzler #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Wbo1gGS7yp

"Sufrir, alentar, ganar. Está en nuestro ADN y por eso se disfruta el doble", fue el tuit de la Selección Argentina.

🏆 #FIFAWorldCup Sufrir, alentar, ganar. Está en nuestro ADN y por eso se disfruta el doble 🧬 💫La mística sigue intacta y este grupo va por todo. ¡Próxima parada: las semifinales! ✈️ pic.twitter.com/pI5ylwnoqZ

Como en Qatar 2022, que terminó con la tercera estrella, la Scaloneta se aseguró estar entre los cuatro mejores. Contra Inglaterra, intentará llegar a la final nuevamente. De por sí, disputará los ocho encuentros.

Messi se sacó la camiseta y la revolea de frente a la tribuna. Los jugadores de la Selección celebran una nueva clasificación a semifinales.

El miércoles enfrentará a Inglaterra en Atlanta, a las 16 de Argentina. Será la primera vez de Lionel Messi contra los ingleses.

Se levanta el público argentino en el estadio de Kansas City, donde la angustia reinó como en cada rincón del país.

Lautaro Martínez anota el 3 a 1 para liquidar la serie contra Suiza. Almada, antes, quiso el suyo y enganchó pero Kobel tapó. No contaba con el Toro, que entonces tomó el rebote y la mandó a guardar.

¡EL TOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! A los 120' +1, Lautaro Martínez puso el 3-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/OFRg3Oh5T2

El árbitro portugués adiciona cuando Suiza tiene la pelota y Argentina se defiende. Se vive tensión y adrenalina en Kansas City en el pase a la semifinal del Mundial.

El 10 suizo llega a marcar en una contra terrible de Argentina, que comanda el capitán de la Scaloneta. En el córner, hay offside y la pelota vuelve a los pies de Suiza.

La Scaloneta necesita defenderse bien con la pelota. López comete una falta cerca del área favorable a Suiza, que la va a mandar al área de Dibu.

El Flaco, que asistió a Julián Alvarez en su gol, recibió la tarjeta. Vargas reemplaza a Freuler en el equipo europeo.

Qué golazo de Julián Alvarez, el que se merecía el gol, sacó el derechazo al ángulo, al lugar inatajable de Kobel, que justo antes se lo había tapado a Messi.

¡FSDKLFSDKLFJDKLSFJDSKFJDKLSJF PERO QUÉ GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO POR DIOS! A los 112', JULIÁN ÁLVAREZ puso el 2-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/QikHSi8CxL

El Flaco López reemplaza a Paredes, que sale extenuado. Argentina recuperó la pelota pero no encuentra el remate al arco en una Suiza que se defiende con sus 10 hombres.

Xhaka mandó la pelota al área pero Argentina defendió muy bien la pelota. Ahora, la meta es tenerla y no arriesgarse a una contra letal.

Se mantiene el 1-1. ¡Vamos Argentina!

Scaloni resuelve una nueva modificación, esta vez en la defensa.

Cuti Romero, ya posicionado de centrodelantero, cabecea el centro de Messi desde el córner.

Una gran oportunidad había generado el 10 argentino, generando una falta en la puerta del área. Pero su remate fue directo a los hombres suizos. Argentina no puede romper el bloque suizo.

Con Suiza cerrada en defensa, Argentina busca los espacios para generar una ocasión de gol. El surgido en Vélez se recuesta en la izquierda y busca con enganche, pero la pelota se le va larga.

Zakaria, muy activo en el lateral derecho, le deja su lugar tras un gran desgaste a Jashari. En la siguiente jugada, Almada es amonestado y genera un tiro libre al área, que afortunadamente no prospera.

El derechazo del pibe se va apenas afuera, da en la red exterior, cuando el arquero se lanzaba hacia su palo derecho pero no llegaba. Gran arranque de Argentina.

¡YA LO GRITÁBAMOS TODOS, THIAGO! Almada y un remate que ilusionó a toda Argentina al inicio de la prórroga. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OpVzMrfvHa

El pibe surgido en Vélez entró muy bien a jugar el suplementario. No tarda en asociarse con el capitán y en sacar un tiro que es bloqueado pero es un buen intento de una Argentina lanzada en ataque.

Con presión frente a la acumulación de jugadores suizos en el área, Mac Allister la peleó y la pelota quedó para el remate que forzó el córner. ¡Vamos, Argentina!

Thiago Almada reemplaza a Enzo Fernández, de flojo partido en Kansas City.

Argentina y Suiza igualaron 1-1. Mac Allister, a los 10 minutos, y Ndoye, en el segundo tiempo, hicieron los goles.

El arquero aparece para descolgar centros y evitar que Argentina lo gane en el final del partido. Licha fue el último en intentarlo, cuando Lautaro no podía meter el taco.

El 10 empieza a mostrar su fútbol, pero en una Suiza metida en su área los espacios no aparecen. La jugada se desarma con un rechazo.

En un área repleta de rivales, es Leo el que engaña a Xhaka con la zurda y saca el remate de derecha al palo izquierdo del arquero. Gran chance de Argentina en un final en el que inclina la cancha para evitar el alargue en Kansas City.

Argentina está lanzado en ataque y quiere que el partido no se estire a los penales.

La jugada la arman Paredes, Messi y Enzo en el costado derecho del ataque. En un área repleta de rivales, el Colo consigue hacerse gigante pero Elvedi llegaba antes para rechazar, pero el árbitro no lo percibe y cobra saque de arco.

De Paul y Molina le dejaron sus lugares a Lautaro Martínez y a Montiel. Suiza, en tanto, mete un triple cambio: Ndoye, Rieder y Sow salen para que ingresen Amdouni, Muheim y Widmer.

La jugada fue anulada por offside, aunque pareció no existir. Igualmente, el arquero suizo se hizo gigante para tapar el remate del capitán, que no logra aparecer aún en Kansas City.

El 7 argentino acumula errores en una noche difícil en Kansas City. Con este resultado, habrá alargue. Pero la Scaloneta aún recuerda la épica contra Egipto.

El argentino se mete para ocupar el lateral izquierdo.

El médico argentino atiende al capitán en el ojo derecho del capitán. Le aplican un spray, según cuentan desde Estados Unidos. Mientras tanto, se vendrán las variantes.

Los cuidados para Messi durante la pausa de hidratación por un golpe en su ojo derecho. pic.twitter.com/ELaTCjnqvA

Llega tarde pero aparece en el momento justo, para que la Scaloneta se ordene tras la roja a Embolo en el mejor momento de Suiza.

Iban a ingresar Palacios y Nico González. Pero volvieron a ponerse las pecheras. Se viene la pausa de hidratación y seguramente el DT ordenará el equipo para pensar en las variantes tras la roja a Embolo.

Embolo ve la segunda amarilla por simular una falta de Paredes y es expulsado. Suiza reclama fuertemente con gestos hacia la terna arbitral por favorecer a Argentina. "Ponga huevos, que ganamos", canta la hincha. El suizo se va llorando.

NO HAY AMARILLA PARA PAREDES Y SUIZA SE QUEDÓ CON 10 Pinheiro le quitó la sanción a Lea tras la revisión del VAR y determinó que hubo simulación por parte de Embolo, quien recibió la segunda tarjeta y posterior roja. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jfK952dy0u

El VAR le avisó al árbitro que Paredes, recientemente amonestado, no le había cometido falta al jugador suizo, que ya estaba amonestado. ¿Por simular le sacará la roja?

Tanto fue el equipo europeo al ataque que encontró su merecido gol. La jugada por la izquierda de Ndoye, que se apoyó en Rodríguez para jugar la pared, terminó en el tiro que se metió entre las piernas del arquero Martínez.

Empató Suiza A los 67', Ndoye puso el 1-1 ante Argentina. pic.twitter.com/cAmJuucegM

El arquero marplatense es exigido por duplicado en los últimos minutos. Argentina no puede salir del fondo y Suiza, con remates al arco, lo pone a prueba. Por suerte, apareció el de las salvadas de Qatar 2022.

Enzo Fernández y De Paul no muestran cambio de ritmo y se equivocan en los pases. Scaloni tiene que meter cambios ya para rescatar a la Scaloneta y evitar un empate.

Licha Martínez perdió la marca en el área chica y generó el cabezazo débil que el arquero del Aston Villa contuvo sin problemas. Argentina necesita de Messi para crear y, por ahora, el 10 no encuentra los espacios; no hay cambio de ritmo en el juego de la Selección.

El volante reingresa a la cancha tras recibir asistencia médica, pero puede continuar. ¿Scaloni meterá cambios? El equipo, sobre todo en el medio, parece necesitar variantes.

El de Boca traba con la punta del pie con Ndoye en una salvada espectacular. Antes, la había sacado Cuti Romero tras un error de De Paul en la mitad de la cancha. Son las fallas de los argentinos las que acercan a Suiza al empate en Kansas City.

Julián probó y la sacó Zakaria, en un ataque que comandó Messi, que cuando encuentra espacios puede ser letal. Argentina vuelve a tener la pelota pero la tensión es total: la ventaja de solo un gol y las chances que demostró generar Suiza lo justifican.

Embolo -que estaba adelantado- le gana a Molina y toca al medio para Ndoye. Entonces, aparece el corte magistral de Licha Martínez. Luego, la jugada fue anulada. Pero la respiración se le cortó a los hinchas en Kansas City.

El lateral tenía que mandar el centro para Julián, pero probó al arco y el tiro se fue muy lejos. Justo antes, conectaron De Paul y Messi.

Zakaria se mueve peligrosamente en el costado derecho del ataque suizo y Tagliafico lo corta con falta. El tiro libre va directo al área de Dibu Martínez, que no tiene problemas para controlar el envío.

Tanto Argentina como Suiza salieron sin variantes. La Scaloneta gana 1-0 y quiere asegurar su pase a semifinales, donde espera Inglaterra.

El capitán de la Selección encabeza la fila india que va hacia el campo de juego para disputar el segundo tiempo. Le gana 1-0 a Suiza.

Lionel Messi alcanzó las diez asistencias en la historia de los Mundiales -las mismas que la FIFA le adjudica a Pelé, aunque ese registro admite distintas interpretaciones- y Alexis Mac Allister convirtió su segundo gol en una Copa del Mundo para abrir el camino de la Selección Argentina ante Suiza. LA NOTA ACA.

La Selección Argentina gana desde los 10 minutos, por el cabezazo de Alexis Mac Allister, tras el córner de Lionel Messi.

La Scaloneta recuperó la pelota y mueve la pelota en el mediocampo, con los centrales adelantados en la cancha, mientras Suiza se repliega atrás. Se viene el final de la etapa inicial.

Argentina gana 1-0 pero no puede relajarse contra un rival que demostró que puede manejar la pelota, pero le falta profundidad para el último toque. Dibu Martínez, por ahora, no sufrió en el arco, más allá de un par de remates.

El capitán se queja ante João Pedro Silva Pinheiro porque Paredes no lo tocó a Sow. En la jugada siguiente, Embolo se lleva la amarilla por una dura y tardía entrada a Paredes en la mitad de la cancha.

Paredes no toca la pelota al tirarse abajo y Sow gana la falta para el tiro libre en el costado izquierdo del área. Freuler, finalmente, buscó el segundo palo y la pelota se fue lejos, sin chance de que ningún compañero desviara el centro.

Tagliafico, con una falta en ataque de Zakaria, recupera la pelota, tras un largo asedio suizo. La Scaloneta está cómodo jugando sin pelota contra un equipo que no tiene profundidad. La duda es si Scaloni estará contento con este planteo, luego de pedirle más a los volantes, sobre todo en la pausa de hidratación cuando charló con Paredes.

Los hinchas levantar al equipo, que recién puede salir del asedio suizo, que se plantó mucho más adelantado para complicar la salida por abajo de los defensores argentinos. La Scaloneta no tuvo otro ataque claro desde el gol de Mac Allister, la única llegada peligrosa del partido.

Xhaka lo buscaba a Ndjoye y Molina sacó la pelota al córner. El equipo europeo vuelve a tener la pelota, apoyado en el flojo trabajo de los mediocampistas argentino. En cambio, los centrales se muestran precisos para despejar cada envío aéreo. También Martínez se muestra seguro.

Primero, Enzo la perdió, aunque la jugada no llevó peligro. En cambio, cuando la presión fue a De Paul y Suiza la recuperó, la pelota terminó en un hábil Ndoye que provocó la salida de Dibu Martínez, para evitar el remate sin falta en el área.

Dibu Martínez vuelve a sacar largo para encontrar al delantero, que pica una y otra vez, pero todavía no tuvo un tiro al arco claro. La Scaloneta tiene la pelota e intenta sacar a Suiza del fondo, para encontrar los espacios.

Terminó la pausa y el juego volvió con Argentina con la pelota.

Los hinchas argentinos no pudieron desprenderse del todo de lo vivido hace cuatro días atrás en Atlanta. La remontada épica contra Egipto -la más espectacular de toda la historia- estuvo presente en cada charla en el banderazo del día -1 y también en la previa de los cuartos de final contra Suiza de este sábado. Y fue en el lugar donde el camino en esta Copa del Mundo 2026 se inició, aquel 16 de junio contra Argelia, cuando -quienes pudieron repetir su presencia- vieron la sinfonía del capitán Lionel Messi con su triplete. LEE LA NOTA.

Son tres minutos para refrescarse y, como ocurre en cada estadio, los hinchas silban el momento. Argentina logró posicionarse tras el gol, después de haber sufrido un arranque de dominio suizo aunque sin profundidad en el área de Dibu Martínez, que apenas fue exigido con un remate al cuerpo de Djibril Sow.

Djibril Sow prueba pero no exige a Dibu Martínez, que retiene embolsando la pelota. En la siguiente jugada, buscan con un pase largo al espacio a Alvarez y, aunque llega, el Araña estaba adelantado.

¡HAY ARQUERO, SEÑORAS Y SEÑORES! Dibu Martínez estuvo atento ante el remate de media distancia de Sow. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YE17HoncK5

Argentina da espacios y toca peligrosamente en su última línea. En la última, Dibu Martínez sacó mal desde el fondo pero los europeos no pudieron controlarla.

La Scaloneta está más adelantada en el campo que en el arranque, cuando Suiza lo dominó. Después del gol, el equipo intenta jugar a un toque, enfocado especialmente en el sector derecho, donde se juntan Molina, De Paul y Messi. Buena presión alta de Alvarez, muy metido en el partido.

En el banco de suplentes, tanto Lionel Scaloni como muchos de los jugadores suplentes golpearon en la cabeza al "Muro". El ex marcador central de la Albiceleste es el encargado de la pelota parada, tanto ofensiva como defensiva, y marcó algo antes de la ejecución perfecta de Messi y el cabezazo de Mac Allister.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ARGENTINOOOOOOOOOOOOOOOOOO! A los 10', Mac Allister puso el 1-0 ante Suiza. pic.twitter.com/sLSzq2Do5E

Julián Alvarez presiona a Akanji y corta la salida de Suiza. La Selección se adelantó ahora en el campo.

Messi se hizo cargo del córner desde la izquierda con comba hacia afuera y fue el volante el que se adelantó para ganarle a Sow. Gran cabezazo del Colo para el 1-0 a Suiza.

La pelota no le llegaba al capitán, hasta que finalmente se la tocó a Molina, que desbordó. En la siguiente jugada, asistió a Mac Allister, que probó el arco y consiguió un desvío. Se viene Argentina, ahora sí.

El 10 decidió hacer lo que sus compañeros no: probar a Dibu Martínez, pero su remate desde afuera del área se fue lejos, sin inquietar al marplatense. Algunos errores defensivos complicaron a la Selección, que no puede salir ni tener la pelota en el arranque del partido.

La Selección le cede la pelota a Suiza en los primeros minutos. De Paul pide, entonces, que sus compañeros se adelanten en la cancha, para que la presión sea mayor. El equipo europeo tiene el dominio pero no es profundo.

El número 11 suizo vuelve a aparecer en el sector izquierdo del ataque. Por ahora, sin mayores inconvenientes para el equipo de Scaloni, que todavía no tomó el protagonismo del partido.

La primera posesión es del seleccionado europeo y Xhaka busca con un pelotazo largo habilitar a Ndoye en la izquierda. El número 11 suizo logra mandar el centro, que entre Tagliafico y Mac Allister controlan pese a la presión de Denis Zakaria, el lateral que llegó a posición de ataque.

El árbitro João Pedro Silva Pinheiro, de Portugal, pitó el inicio del partido. Ya se juega el último cruce de cuartos de final. Inglaterra espera en semifinales.

Es por la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams. Argentina, además, lleva brazalete negro en recuerdo a Antonio Rattin.

Como nunca antes en este Mundial 2026, los hinchas pudieron comprar tickets hasta horas antes del encuentro. Los precios, incluso, se obtenían en la página oficial de la FIFA y en la reventa legal por debajo de los 1000 dólares. Quizás por eso, a minutos de empezar, todavía muchas butacas rojas se identificaban con claridad.

El momento protocolar de cada partido del Mundial ya quedó atrás. El juego, el nerviosismo y la tensión se apoderarán del césped y de las tribunas; también de cada argentino mirando la tele. ¡Vamos, Argentina!

"Sean eternos los laureles", entona la hinchada argentina presente en el estadio, que está colmado de celeste y blanco, con apenas unos toques rojos de las camisetas suizas.

El pequeño hincha platense Ezequiel Holsman ingresó antes que todos y tomó la pelota. Luego, jugadores argentinos y suizos se sumaron con los chicos que partido a partido se dan el gusto de acompañarlos en esta Copa del Mundo.

La cámara capta a Messi, que lidera la fila india argentina. Se vienen los jugadores. Arranca el último cruce de cuartos de final.

A 20 minutos de que comience el partido, jugadores argentinos y suizos terminan la entrada en calor. ¡Falta cada vez menos!

Al ex presidente le consultaron por una hipotética semifinal Argentina-Inglaterra. "Tenemos que empezar a mostrar que somos fuertes competidores, junto a España y Francia", señaló frente a Clarín en el ingreso al estadio.

El 10 se para frente a Dibu para probar el remate; no es el único, pero son los suyos los que los hinchas quieren gritar. De Paul a su lado y Mac Allister y Julián Alvarez prueban también al arquero argentino.

Se meten los jugadores de la Scaloneta en un campo recién regado para sumarse a Dibu Martínez en la entrada en calor.

El arquero argentino se mete a hacer el precalentamiento, unos minutos después de que lo hiciera su par suizo, Kobel.

"Al final es un partido más, en las piernas y en la cabeza. Hoy sabemos que vamos a enfrentar un equipo ordenado, que tiene buenas individualidades. Podemos entrarle con nuestro juego si cortamos eso", explicó el ayudante de campo de Scaloni en TyC Sports.

Our XI for the quarterfinal 🇨🇭🔥 📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/XMcSVQQzmB

El equipo capitaneado por Harry Kane venció 2 a 1 a Noruega en el tiempo extra y acompañará a Francia y España en esa instancia. Ahora, espera por el ganador de Argentina-Suiza.

Paredes y De Paul, nuevamente titulares en el 11 de la Scaloneta, comparten el ritual de comer caramelos en la cancha mientras miran a las tribunas buscando a sus familiares y amigos.

Casi al mismo tiempo que Clarín confirmaba el 11 de la Selección Argentina, Scaloni y sus dirigidos llegaban al recinto donde se disputará el último cruce de los cuartos de final del Mundial 2026.

Mientras tanto, miles de argentinos ya colmaron el Fan Zone de Kansas City y vibran con los minutos finales de Inglaterra 2 - Noruega 1 antes de meterse en el estadio.

El entrenador de la Selección eligió los mismos jugadores que le ganaron agónicamente a Egipto.

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Licha Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Alvarez.

El micro que trasladó a la selección europea llegó al estadio y los futbolistas aprovecharon, antes de meterse al vestuario, para reconocer el césped.

La Scaloneta, en tanto, ya realiza el recorrido desde el búnker argentino, el imponente Compass Minerals National Performance Center de Kansas City.

Mientras esperan por el choque con Suiza, cientos de argentinos están en el Fan Fest viendo el otro cruce de cuartos de final en las pantallas gigantes de Kansas City.

La cámara capta a Enzo cebándole a Thiago Almada antes de subirse al ómnibus que llevará al plantel al Kansas City Stadium.

El micro azul que lleva al seleccionado europeo ya tomó la autopista que lo conduce al Kansas City Stadium. Cuando lleguen, seguramente, su entrenador confirmará la alineación que enfrentará a Argentina.

En las pantallas gigantes del Fan Zone pasan el otro duelo de cuartos de final, de donde saldría el hipotético rival de la Argentina en las semifinales del Mundial 2026

Bajo un sol muy intenso, con más de 32 grados de temperatura, las bebidas frías desfilan y los abanicos de una de las marcas patrocinadoras son clave para bancar el clima

El duelo tendrá varios cruces entre compañeros de clubes. Lautaro Martínez enfrentará a Manuel Akanji, con quien compartió plantel; Exequiel Palacios se medirá con Granit Xhaka tras conquistar juntos la Bundesliga con Bayer Leverkusen; Julián Álvarez volverá a cruzarse con Akanji, ex compañero en Manchester City, y Giovani Lo Celso tendrá enfrente a Ricardo Rodríguez, con quien coincidió en Betis.

Al igual que ocurrió en el partido debut de la Selección Argentina en este Mundial 2026, los accesos e ingresos al estadio Arrowhead están colapsados desde varias horas antes a la apertura de puertas. Los hinchas argentinos hacen largas filas para ingresar al parking o caminan varios kilómetros a pie para acceder

Argentina disputa su noveno cuarto de final en una Copa del Mundo. Los dos antecedentes más recientes fueron exitosos: el 1-0 ante Bélgica en Brasil 2014 y la inolvidable clasificación por penales frente a Países Bajos en Qatar 2022. Esta tarde buscará volver a las semifinales y seguir soñando con el bicampeonato.

El equipo de Murat Yakin viene de eliminar a Colombia por penales y acumula dos partidos consecutivos sin recibir goles. Además, perdió apenas uno de sus últimos 19 encuentros oficiales y llega invicto en sus últimos cinco partidos mundialistas.

Los equipos de la UEFA dejaron de ser un problema para la Selección. Desde Brasil 2014, Argentina eliminó a Suiza, Bélgica, Países Bajos, Croacia y Francia (por penales en la final de Qatar 2022). En sus últimos ocho cruces mundialistas frente a europeos ganó seis y solo perdió dos.

Así se prueba el chip de la pelota a horas de Argentina - Suiza. pic.twitter.com/XMmdhhYFBe

Lionel Messi atraviesa otro Mundial extraordinario. Lleva nueve partidos consecutivos marcando goles, una marca inédita, y convirtió en sus últimos seis encuentros de eliminación directa. Si juega esta noche ante Suiza, también se convertirá en el futbolista con más partidos disputados en fases eliminatorias de la Copa del Mundo, con 15.

Argentina llega con 11 partidos invictos en Copas del Mundo (9 triunfos y 2 empates), la mejor racha de su historia. Además, acumula cinco victorias consecutivas en este Mundial e igualó las mejores marcas que había conseguido en México 1986 y Brasil 2014.

La Selección tiene un amplio dominio sobre Suiza: cinco victorias y dos empates en siete enfrentamientos. Además, ganó los dos cruces mundialistas entre ambos: 2-0 en Inglaterra 1966 y 1-0 en el alargue de Brasil 2014, con el inolvidable gol de Ángel Di María en San Pablo.

Una multitud de argentinos comenzó a copar las calles de Kansas City desde temprano. La Selección Argentina vive las horas previas al duelo de cuartos de final con un clima de ilusión total. Mientras los hinchas arman la previa con banderas, bombos y camisetas celestes y blancas, puertas adentro Lionel Scaloni termina de definir la formación que buscará el pase a las semifinales del Mundial.

Salvo un cambio de último momento, la decisión del entrenador sería apostar por la continuidad. Es decir, repetir el mismo equipo que viene de eliminar a Egipto, una situación poco habitual desde que asumió el mando de la Selección. De confirmarse, sería la primera vez que Scaloni repita una formación en una Copa del Mundo, algo que no ocurrió ni en Qatar 2022 ni en lo que va de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La estadística refleja a la perfección el estilo del entrenador. A lo largo de sus 101 partidos al frente de la Selección Argentina, Scaloni apenas repitió el mismo once en tres oportunidades.

Así, el equipo sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Si no surge ningún contratiempo en las horas previas al encuentro, ese sería el once que buscará mantener vivo el sueño argentino y meter a la Albiceleste entre los cuatro mejores del Mundial. Mientras tanto, en Kansas la cuenta regresiva ya empezó y los hinchas le ponen color a una jornada que promete ser inolvidable.

A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos 🇦🇷💪🏻 @Argentina pic.twitter.com/UuHJDetTg3

Tonight, Kansas City came alive as Argentina's Banderazo surged through the Plaza, setting the stage for tomorrow's much-awaited match. Waves of energy, swirling flags, and passionate fans filled the air, this is the heartbeat of FIFA World Cup 26 in Kansas City. pic.twitter.com/JzLLi6aOrB

Argentina defenderá un invicto de casi 60 años frente a Suiza en un nuevo duelo mundialista. 🇦🇷 📘 https://t.co/8Y5NPUA2Hs pic.twitter.com/Nexpear1er

Antonio Ubaldo Rattí, quien falleció este sábado a los 89 años, disputó 34 partidos y marcó un gol con la camiseta celeste y blanca. Jugó el Mundial de Chile 1962 y el de Inglaterra 1966, donde fue el capitán del conjunto nacional.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/8lWijPJPGn

Argentina perdió 1-0 con Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966. Durante el partido, el árbitro Rudolf Kreitlein expulsó al “Rata”. Y ahí empezó una leyenda. LA NOTA COMPLETA

Es un estadio de 79 451 espectadores en donde juegan de local los Kansas City Chiefs de fútbol americano.

En este escenario comenzó el sueño mundialista con el triplete de Lionel Messi ante Argelia en la fase de grupos.

Scaloni elegiría para salir de arranque a: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza formaría con: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

El técnico Murat Yakin confirmó que Johan Manzambi no se logró recuperar y no estará presente contra la Argentina.

El jugador del Friburgo alemán es el goleador con 3 goles en el torneo y 2 asistencias.

Se lesionó la rodilla en el entrenamiento previo al partido de octavos de final contra Colombia.

La Scaloneta se mide contra Suiza buscando alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo.

Después de sufrir por demás contra Egipto, el combinado albiceleste quiere sacar chapa de candidato con una buena actuación.

El partido se jugará en el estadio de Kansas City, el mismo en el que ya derrotó a Argelia por 3 a 0.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín