Argentina vs. España: vínculos y diferencias económicas de los finalistas del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio, la selección argentina disputa la final del Mundial 2026 contra España en el Estadio Nueva Jersey Nueva York. Más allá de la rivalidad futbolística, ambas naciones comparten una larga historia, desde la época colonial y la Guerra de la Independencia hasta las grandes corrientes migratorias que las unieron. Con el paso del tiempo, la consolidación de sus relaciones diplomáticas permitió afianzar un fuerte intercambio comercial .

De acuerdo al último informe del Indec sobre el intercambio comercial, España es uno de los países de la Unión Europea que concentra las exportaciones argentinas al bloque . En mayo de 2026 hubo un saldo comercial favorable para la Argentina por US$78 millones: las exportaciones alcanzaron los US$161 millones y las importaciones sumaron US$83 millones.

Un reporte realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario remarcó el “lugar destacado” que ocupa España entre los socios comerciales europeos del país . Detalló que a lo largo de las últimas décadas se mantuvo favorable para la Argentina de manera ininterrumpida : “Desde 2002 en adelante, nuestro país registró un saldo comercial positivo con España en todos los años, alcanzando un máximo de US$1712 millones en 2008”.

El documento indicó que el comercio bilateral alcanzó US$2393 millones en 2025 , con exportaciones argentinas por US$1226 millones e importaciones desde España por US$1167 millones. “De este modo, el saldo volvió a ser favorable para nuestro país, con un superávit de US$58,5 millones, prolongando una tendencia que caracterizó históricamente al vínculo comercial bilateral”, puntualizó.

Los bienes agroindustriales y pesqueros lideran las exportaciones: “La harina y los pellets de soja encabezan el ranking, con ventas por US$295 millones, seguidos por camarones, langostinos y otros decápodos congelados, que alcanzaron los US$257 millones. En conjunto, estos productos explicaron cerca del 45% de las exportaciones hacia España”, detalló la entidad rosarina.

En tanto, las importaciones desde España mostraron “una composición más diversificada y con presencia de bienes industriales” . “Las gasolinas excluidas de aviación lideraron las compras, con US$81 millones, seguidas por las partes y accesorios de carrocerías y vehículos automóviles, con US$50,1 millones, y los libros, folletos e impresos similares, con US$44,8 millones”, puntualizó.

Además, el reporte remarcó que “ la relación entre Argentina y España presenta una dimensión financiera y empresarial de gran relevancia” . Esto se debe a que la nación ibérica es el principal inversor de la Unión Europea en el país y explica más de un tercio del total de las inversiones que se registran desde dicha región económica. En 2025, la inversión extranjera directa (IED) española fue de US$25.715 millones (14% del total) y “se ubicó como el segundo principal origen de la IED, detrás de Estados Unidos”. El capital se destinó principalmente a industria manufacturera, servicios financieros, agroindustria y servicios inmobiliarios.

Más allá del intercambio comercial, los datos del Banco Mundial ofrecen algunas aristas para comparar ambas naciones:

Fuente: La Nación