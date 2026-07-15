“Argentina lo pasó por arriba”: Javier Milei celebró el triunfo de la Selección ante Inglaterra y confirmó que no viajará a la final del Mundial

Javier Milei celebró este miércoles el triunfo de Argentina sobre Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, donde la Scaloneta enfrentará a España. Apenas el árbitro terminó el partido, el Presidente se descargó en X, como venía haciendo. Y luego mostró más emoción en una entrevista radial: "Argentina lo pasó por arriba a Inglaterra".

"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!" , escribió el Presidente en su cuenta de X, apenas segundos después de que finalizara el encuentro que se llevó a cabo en Atlanta.

Argentina se impuso por 2 a 1 contra Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. La Scaloneta dio vuelta un partido en el que los ingleses ganaban 1 a 0.

Minutos más tarde, Milei se extendió en festejos en una entrevista con radio Mitre. "Es una alegría inmensa. Una emoción infinita, imposible de describir. Pero con la confianza de que sabía que lo podíamos dar vuelta", dijo el Presidente.

"Después del gol de ellos", por el tanto de Gordon para el 1-0, "Argentina se lo llevó puesto, lo pasó por arriba" . Hubo elogios para Scaloni: "Los cambios fueron muy precisos y correctos. La verdad que Argentina lo pasó por arriba, la desventaja era muy injusta".

"El primer gol, probando desde afuera, y ya el segundo también fue algo maravilloso. Porque se venían de salvar del tiro en el palo de Mac Allister. Y Leo hace una jugada excepcional, con un centro de diestra, y Lautaro Martínez impactando de una manera formidable. El gol estaba al caer, era cuestión de tiempo", analizó en modo de comentarista deportivo.

También dejó un pedido para la final contra España. "Esperemos que el domingo el arco se abra antes de los 80 minutos , para no andar sufriendo tanto", añadió Milei. "Tenía la convicción de que se iba a ganar el partido, pero no me veo dando pronósticos. Lo digo con un chiste: los economistas predijeron cinco de las últimas nueve recesiones. Así que no me pida proyecciones", bromeó.

También confirmó qué hará en los próximos días y negó que vaya a viajar a Nueva Jersey para ver la definición del domingo.

"Vamos a seguir mirándolo desde Olivos. Miré todos los partidos desde Olivos, y lo veo desde Olivos. Con la misma ropa, con la campera que ya saben de qué marca, de una petrolera. Transpiro como un condenado, pero la última vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la sacó más", añadió.

Además, dio pistas sobre qué sucederá cuando vuelvan los jugadores.

"La idea es respetar cómo quieran festejar los jugadores, nosotros vamos a armarle todo el dispositivo para que festejen tranquilos, con fiesta total y sin manchas. Si la voluntad de los jugadores es disponer de la Casa Rosada, yo ya dije que la Casa Rosada está a disposición de ellos. Mi hermana ya diseñó los dispositivos para que ellos puedan estar solos, Casa Militar ya definió que no haya nadie más y que nadie se meta en el festejo que es de los jugadores y de los argentinos. Nadie les va a cogotear la fama", completó.

Consultado sobre el valor simbólico del partido por la Guerra de Malvinas , un tema sobre el que se expresó largo y tendido la vicepresidenta Victoria Villarruel , el jefe de Estado prefirió alinearse con Lionel Scaloni, que en en la previa había dicho que el cruce con Inglaterra era apenas un partido de fútbol.

"Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas rancios . No hay que mezclar. En eso fue muy claro Scaloni, fueron muy claros los excombatientes", se distanció de los pronunciamientos de Villarruel. "Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismos rancios y berretas", agregó.

Sobre el final, calificó a Messi como "el mejor jugador de todos los tiempos" y apuntó a que "si le quedaba alguna materia pendiente, hoy también la superó", por el triunfo en el cruce que le faltaba, contra Inglaterra. "Esperemos que el domingo supere la prueba del bicampeonato", completó.

"LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE. SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO OTRA VEZZ" , celebró por su parte Patricia Bullrich. La senadora posó con la camiseta de Argentina con sus dedos marcando dos, los mismos goles que hizo la Selección este miércoles.

En el plano institucional, también se celebró el triunfo en la cuenta de X de la Oficina del Presidente.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO OTRA VEZZ OBELISCOOOOO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/mZRNUDV8nk

La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷

"El equipo de fútbol con más huevos del mundo", comentó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tras la histórica remontada de la Argentina que le dio el pase a la final del Mundial 2026.

En tanto, pese al pedido de Lionel Scaloni de circunscribir el partido en un encuentro deportivo y no traducirlo en un enfrentamiento bélico, Victoria Villarruel insistió con equipararlo con la guerra de Malvinas, como ya lo había hecho en la previa.

"¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más!", escribió la vicepresidenta en X junto a un video de soldados argentinos marchando en el archipiélago.

El equipo de fútbol con más huevos del mundo

¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! 🇦🇷 pic.twitter.com/ZMKzDsHSBu

¡¡Aguante corazón, aguante!! ¡¡¡Vamos Argentina!!! 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/mFCXSKv950

Y Mario Lugones , ministro de Salud, volvió a celebrar publicando en X la imagen de una bandera argentina con el registro de un electrocardiograma , en alusión al agónico triunfo de Argentina que tuvo con el corazón en la boca a millones de argentinos. "¡¡Aguante corazón, aguante!! ¡¡¡Vamos Argentina!!!" , escribió el funcionario.

Fuente: Clarín