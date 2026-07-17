Apagón en la Ciudad: casi 20.000 usuarios de Edesur quedaron sin luz durante la madrugada

Un corte de luz afectó a miles de vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este viernes a la madrugada. Las zonas perjudicadas fueron los barrios porteños de Caballito, Almagro y Villa Crespo . El apagón alcanzó un pico de 19.481 usuarios de la empresa Edesur reportados sin servicio de la red eléctrica.

En las redes sociales, varias personas se quejaron del apagón y aseguraron escuchar el sonido de sirenas de Bomberos en las zonas afectadas. “¡Sin luz en Caballito y escuchando sirenas por doquier!“ , escribió una vecina en X.

Además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reportó interrupciones de menor escala en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los informes de Edesur publicados por el ENRE, durante el pico del apagón Almagro fue el barrio con mayor cantidad de usuarios afectados, con 9476 cortes. Le siguieron Villa Crespo , con 5508 ; Caballito , con 4295 ; y Balvanera , con 28 .

“Solo sé que escuché varios camiones de bomberos sobre Av. Corrientes”, publicó otra persona. El corte generalizado se vivió en varias arterias clave de la ciudad, como parte de la Avenida Medrano, la zona de Parque Centenario y Avenida Rivadavia .

Mientras algunos usuarios reportaban la falta de suministro, otros compartieron imágenes y videos de calles completamente a oscuras .

Las quejas comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos en las redes sociales, donde vecinos de diferentes zonas intentaban determinar el alcance del corte y consultaban si el problema se extendía a otras cuadras. Varios coincidieron en que el apagón se produjo de manera repentina durante la madrugada .

En medio de la falta de electricidad, las sirenas de los móviles de Bomberos llamaron la atención de quienes permanecían despiertos. Aunque algunos vecinos vincularon ambos hechos en sus publicaciones, hasta el momento no trascendió oficialmente si existió una relación entre el operativo y el corte de suministro .

Tras varias horas sin suministro, el servicio comenzó a normalizarse de manera gradual durante la madrugada y los usuarios afectados recuperaron el funcionamiento de la red eléctrica .

Fuente: TN