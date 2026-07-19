Andrew y Tristan Tate fueron detenidos en Estados Unidos por cargos de violación, trata y explotación sexual

LOS ÁNGELES (Reuters).- Los hermanos Andrew y Tristan Tate fueron detenidos en Estados Unidos luego de que la Fiscalía de la Corona del Reino Unido presentara 38 nuevos cargos penales en su contra, entre ellos violación, trata de personas con fines de explotación sexual, lesiones físicas graves y delitos vinculados con la posesión de imágenes indecentes de menores. Las autoridades británicas buscan ahora su extradición para que sean juzgados por estos nuevos hechos y por las acusaciones que ya pesaban sobre ambos.

La Fiscalía británica informó que la ampliación de la causa se produjo después de identificar a cuatro presuntas víctimas adicionales . Los delitos investigados habrían sido cometidos entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Andrew Tate, de 39 años, enfrenta siete nuevos cargos de violación, además de acusaciones relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y la posesión de imágenes indecentes de menores. Su hermano Tristan, de 38, fue acusado de dos cargos de violación y de tres delitos por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual.

“Decidimos procesar a Andrew y Tristan Tate por nuevos delitos, entre ellos violación, organización o facilitación de la trata con fines de explotación sexual y delitos relacionados con imágenes indecentes de menores”, señaló en un comunicado Malcolm McHaffie , jefe de la División de Delitos Especiales de la Fiscalía de la Corona.

Los hermanos, que poseen ciudadanía británica y estadounidense , rechazan todas las acusaciones y sostienen que son inocentes de los delitos que se les atribuyen.

La subjefa de la policía Karena Thomas , responsable de la unidad de delitos graves de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, confirmó que ambos fueron arrestados durante la noche por agentes estadounidenses en el marco del pedido formulado por el Reino Unido. Según precisó, con la incorporación de las nuevas acusaciones, el expediente judicial reúne un total de 59 cargos.

“Quiero dejar claro que en nuestra sociedad no hay lugar para la violencia de los hombres contra las mujeres y las niñas. Seguiremos trabajando para apoyar a las víctimas e investigar todas las denuncias que recibamos”, afirmó Thomas durante una conferencia de prensa.

Si bien las autoridades estadounidenses no informaron oficialmente el lugar del procedimiento, distintos medios locales señalaron que las detenciones se realizaron en la ciudad de Miami.

Los arrestos representan un nuevo avance en la compleja situación judicial que enfrentan los hermanos Tate en distintos países. Desde diciembre de 2022 también son investigados en Rumania, donde fueron acusados de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas, explotación sexual y otros delitos . Ambos niegan esas imputaciones y continúan afrontando el proceso en ese país.

Andrew Tate alcanzó notoriedad internacional como influencer y creador de contenidos en redes sociales, donde reúne millones de seguidores. Sus publicaciones, centradas en la masculinidad, el éxito económico y las relaciones de género , han generado una fuerte controversia en los últimos años. El exkickboxer fue cuestionado en reiteradas oportunidades por declaraciones misóginas e incluso llegó a definirse públicamente como tal.

Además de las causas penales, Andrew Tate deberá afrontar este año un juicio civil en el Reino Unido iniciado por cuatro mujeres que lo acusan de haber cometido abusos físicos y sexuales entre 2013 y 2015 . Dos de las demandantes sostienen que mantuvieron una relación sentimental con él, mientras que las otras dos trabajaban para un negocio de cámaras web administrado por Tate.

La defensa del influencer rechaza todas las acusaciones. Sus abogados sostienen que las denuncias son falsas y aseguran que todas las relaciones sexuales mantenidas con las demandantes fueron consentidas.

Entrá a la guía de servicio y encontrá los tips de los expertos sobre cómo prevenir, actuar y encontrar ayuda frente a este problema

Fuente: La Nación