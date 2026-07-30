AFA: las opciones del testigo clave que hoy no se presentó ante la Justicia de EE.UU. y el espejo del FIFAgate

El testigo clave, que no se presentó hoy, habría justificado su ausencia ante el Gran Jurado de Miami porque estaría decidiendo si negocia con el fiscal o con la AFA, informó a Clarín una fuente judicial argentina. El testigo estaría mirándose en el espejo del ex gerente de TyC Alejandro Burzaco en el caso del FIFAgate .

El testigo, que sería el gerente de Comercialización de la AFA Leandro Petersen, se encuentran en lo que en EE.UU. denominan “negociación judicial” con el fiscal, algo así como dame datos y quedas en una mejor posición incluso liberado de cargos.

En sus redes, Petersen anunció que mañana recibirá en el predio de Ezeiza de la AFA a más de 100 compañías que sponsorean a la selección para agradecerles el apoyo . Fuentes cercanas al gerente niegan que sea el testigo clave pero dos fuentes judiciales dicen lo contrario.

Una opción es que Petersen se preocupe ante un futuro judicial complicado y negocie con el fiscal de Miami Michel Berger inmunidad a cambio de datos que compliquen a sus jefes den la AFA.

Pero como no se dispuso su prisión preventiva, podría arriesgarse y tratar de cuidar en su declaración como testigo, cuando se le fije una nueva fecha, "a Tapia y Toviggino a cambio de la protección de la AFA" , estimaron fuentes judiciales argentinas.

En cambio, en el caso del FIFAGate de 2015 se dispusieron prisiones preventivas desde el arranque. Se trata del caso por el pago de sobornos, a través de bancos de EE.UU., para que Rusia y Qatar fueran sedes mundialistas y por los derechos de televisación.

La coincidencia es que, en ambos casos, se usaron bancos norteamericanos para mover plata negra lo que habilita la competencia de la justicia de EE.UU.

Así más de 3 0 dirigentes y empresarios se declararon culpables mediante acuerdos de cooperación con los fiscales estadounidenses de Miami y Nueva York.

En total, la investigación permitió recuperar más de US$ 200 millones producto de decomisos y restituciones. Parte de esos fondos fueron devueltos por el Departamento de Justicia a la FIFA, la CONMEBOL y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) como víctimas institucionales del esquema de corrupción.

En la Argentina, el derrotero judicial fue muy distinto al de Estados Unidos . Mientras que en Nueva York hubo condenas, acuerdos de culpabilidad y decomisos millonarios, la causa local por evasión impositiva avanzó con mucha más lentitud y, hasta hoy, no produjo condenas contra los principales investigados.

El argentino más comprometido en el FIFAGate fue Alejandro Burzaco (ex CEO de Torneos y Competencias). En Estados Unidos se declaró culpable, colaboró con la fiscalía y fue condenado a una pena de “tiempo cumplido”- tras convertirse en arrepentido- por dos años de arresto domiciliario en Nueva York. De no arrepentirse, afrontaba cargos por 60 años de cárcel por fraude electrónico, asociación ilícita y lavado.

En junio de este año, la Corte Suprema de la Argentina dejó firme la causa que quedó en Argentina contra Burzaco por asociación ilícita y evasión fiscal , como derivación del FIFAgate.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Burzaco para quedar sobreseído.

Burzaco había apelado un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había confirmado la anulación sobreseimiento dictado en favor del ex ejecutivo de TyC y ordenó profundizar la investigación.

El fallo de la Corte argentina tomó en consideración la declaración que Burzaco había hecho ante los tribunales de Nueva York, reconociendo su culpabilidad en el FIFAgate.

En la causa, abierta en el 2015 por una denuncia de ARCA (ex AFIP), se los acusaba supuestamente de haber permitido evadir el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente a TyC S.A. por montos millonarios durante distintos períodos fiscales comprendidos entre 2012 y 2016.

A su vez, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis (de la empresa Full Play). Fueron detenidos en Argentina por un pedido de la justicia estadounidense que solicitó su extradición, pero el juez federal Claudio Bonadio, como juez de extradición, lo rechazó en 2016. Estuvieron más de un año con prision preventiva en su quinta de Cardales con tobillera electrónica incluída.

Los funcionarios argentinos mencionados durante el juicio de Nueva York del FIFAGate fueron Alejandro Paladino, ex coordinador de Fútbol para Todos y Jorge Delhon, abogado que asesoraba al programa Fútbol para Todos creado por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Ambos fueron señalados por Burzaco como supuestos receptores de sobornos. Delhon se suicidó pocas horas después de que Burzaco declarara en el juicio de Brooklyn. Sin embargo, esas menciones no derivaron en condenas penales en la Argentina.

La diferencia principal fue probatoria y procesal entre los casos en Argentina y Estados Unidos:

- En Estados Unidos, los fiscales obtuvieron decenas de acuerdos de colaboración ("plea agreements"), acceso a cuentas bancarias internacionales y documentación financiera que permitió reconstruir el circuito de los sobornos.

- En la Argentina, la investigación se inició a partir de la denuncia de la PROCELAC y de la evidencia enviada desde Estados Unidos, pero enfrentó numerosos planteos procesales, recursos y demoras, por lo que nunca alcanzó la velocidad ni los resultados del proceso estadounidense.

Por eso, los dirigentes de la AFA como Chiqui Tapia y Pablo Toviggino le tiene más miedo a la Justicia de EE.UU.

Fuente: Clarín