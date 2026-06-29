Video: intentaron robar en una casa en Banfield, pero escaparon por los gritos de las víctimas

Un hombre y su hijastro llegaron a su casa y fueron interceptados por dos delincuentes que ingresaron a empujones al patio de la vivienda. En medio de la desesperación, los asaltantes quisieron meter a las víctimas dentro de la propiedad, pero los gritos finalmente frustraron la entradera .

El dramático episodio ocurrió el jueves por la noche en la localidad bonaerense de Banfield y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa.

En las imágenes se puede observar cómo las víctimas llegaban al lugar y segundos después de cruzar el portón fueron sorprendidas por dos ladrones. Según pudo saber TN , los delincuentes querían llevarse el Toyota Etios de la familia.

En ese contexto, los delincuentes, que estaban armados, comenzaron a forcejear con los hombres . Sin embargo, en medio de la desesperación, las víctimas empezaron a gritar.

Fue en ese momento cuando uno de los asaltantes le robó un pollo que el padrastro tenía en la mano y finalmente ambos escaparon del lugar.

Si bien toda la secuencia quedó filmada, no hay detalles sobre qué pasó con los ladrones ni sus identidades.

Fuente: TN