Video: así fue el choque en el que murió Ernestina Pais

Un video de una cámara de seguridad municipal registró el momento del accidente ferroviario en el que murió este viernes Ernestina Pais . El hecho ocurrió a las 19:25 en San Isidro, donde una formación del Tren de la Costa impactó contra su vehículo cuando la periodista intentaba cruzar las vías con la barrera baja.

La grabación dura unos 30 segundos. La secuencia completa comienza con el descenso de las dos barreras ubicadas en las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Acassuso. Minutos antes del choque, se ve cómo otro vehículo, que viene de la mano contraria, pasa en infracción y sigue su marcha.

Del otro lado venía Pais, a bordo de su auto Honda City, que intenta cruzar en diagonal esquivando las dos vallas. El choque ocurre a mitad de camino. En el video, se ve claramente cómo el tren impacta de lleno contra el lado del conductor.

El vehículo de Ernestina quedó al costado derecho de la vía, con ella adentro del habitáculo. El paragolpes quedó del lado opuesto.

Las imágenes de la cámara ya están siendo analizadas por la fiscal Paula Hertrig, que investiga las circunstancias del fallecimiento de Pais.

Según determinó la autopsia , que se realizó en la noche del viernes, la periodista y conductora televisiva falleció en el acto producto de las lesiones que sufrió en el choque.

De acuerdo con el informe preliminar al que accedió Infobae , la víctima presentaba un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una “contusión esplénica”, que es una lesión en el bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

Durante autopsia también se tomaron muestras de ADN y se extrajeron otras de sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos. Estos análisis complementarios determinarán si la conductora circulaba bajo efectos de droga o alcohol. Los resultados podrían demorarse semanas.

Antes, sin embargo, se hará la examinación del pool de vísceras . Se trata del conjunto de muestras representativas de distintos órganos (como corazón, pulmón, hígado, riñón y cerebro) que los médicos forenses extraen durante una autopsia.

Fuentes del caso indicaron a este medio que el cuerpo de la periodista ya fue entregado a su familia.

Luego de que el personal de la Comisaría de Vicente López, Seccional 5.ª de la Policía Bonaerense se presentara en la escena donde ocurrió el hecho, confirmaron la muerte de la conductora. Sin embargo, para ese entonces, no había podido ser identificada porque el choque le causó lesiones profundas en el rostro .

Al realizarle una primera inspección en el interior del vehículo, los agentes tampoco hallaron documentos personales ni rastros de alcohol . A pesar de esto, tenían una sospecha de que podría tratarse de la periodista, quien ya había protagonizado un accidente de menor gravedad en marzo de este año.

Guiados por esa corazonada, los oficiales se dirigieron hacia el domicilio de la familia Pais, ubicado en la localidad de Vicente López. Tras confirmar que la mujer no se encontraba allí y que había salido de la vivienda, su familia llamó a su teléfono personal . El sonido que provino desde el interior del automóvil fue la confirmación de que la víctima era Ernestina.

Ernestina Pais murió en la tarde del viernes en el choque ferroviario. Tenía 54 años y fue una reconocida periodista, conductora de televisión y radio argentina. Desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación y alcanzó gran popularidad al frente de ciclos como Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.

También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras. Tuvo un rol protagónico en Caiga Quien Caiga.

Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.

Fuente: Infobae