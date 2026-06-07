Velatorio del Indio Solari: se conocieron las fotos de la capilla ardiente en el polideportivo Gatica

Desde las 10, varios fanáticos se acercan al Polideportivo José María Gatica , Avellaneda, para darle el último adiós al Indio Solari , que murió el pasado viernes 5 de junio a los 77 años.

Minutos después de comenzado el velatorio, se conoció la primera imagen del féretro expuesto al público.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, la familia comunicó que se haría una despedida pública para que los fanáticos pudieran despedirse de su ídolo.

Finalmente, después de varias especulaciones se eligió al Polideportivo Gatica como el escenario para el último adiós al Indio. Una vez comunicada la fecha y el lugar, cientos de fanáticos realizaron una vigilia a metros del complejo para despedir al cantante.

A partir de las 10 de la mañana, una multitud se acerca al predio de avenida Bartolomé Mitre para darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera , dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”, expresó la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Sobre la duración del velatorio masivo, aseguraron: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós” .

“Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones , como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros”, recalcaron por los valores del Indio.

Con ese mensaje, la familia buscó llevar tranquilidad a los fanáticos para poder transitar el dolor en comunidad y despedir a su ídolo.

Fuente: TN