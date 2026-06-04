Un operativo sobre 12 locales terminó en el secuestro de 2.700 pares de zapatillas valuadas en $162 millones que habían ingresado por contrabando

Un operativo sobre doce locales de venta de artículos deportivos en una galería comercial de Retiro terminó con el secuestro de 2.700 pares de zapatillas ingresadas al país de contrabando con un valor de mercado que alcanza los 162 millones de pesos.

Los allanamientos se hicieron en un centro comercial de la avenida Ramos Mejía al 1400, tras una investigación iniciada por la Unidad de Coordinación de Enlace Técnico Operativo Judicial del Ministerio de Seguridad porteño.

La investigación sobre estos locales determinó que allí se comercializaban productos que eran ingresados al país de manera ilegal , en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Con todos los datos recolectados, el Juzgado en los Penal Económico Federal, a cargo del doctor Juan Pedro Galván Greenway, Secretaría 13 de Andrea Zabala Duffau, ordenó los allanamientos.

En el lugar, los agentes de la Policía de la Ciudad hallaron 2.700 pares de zapatillas que violaban la Ley 22.417 y su valor en el mercado llegaba a los 162 millones de pesos.

Las autoridades indicaron que estos locales formaban parte de una red de comercialización minorista dentro de una galería comercial ubicada en una de las zonas de mayor circulación de la Ciudad frente a estaciones ferroviarias para facilitar su distribución en el mercado ilegal.

En el marco de una misma investigación contra la venta de productos ingresados de manera ilegal y para la protección de marcas, la Policía de la Ciudad secuestró en mayo pasado más de 5.000 pares de zapatillas que puestas en el mercado representaban 240 millones pesos.

Además, se incautaron 474 camperas de distintas marcas y modelos, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción Stanley , ocho mochilas, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina.

Estos procedimientos se llevaron a cabo en doce locales comerciales y una baulera de una galería ubicada sobre la calle Nazca al 400, en Flores.

Fuente: Clarín