Un hombre murió tras ser atropellado y abandonado en Bariloche: detuvieron al conductor

El fallecimiento de un hombre de 44 años, que fue atropellado durante la madrugada del sábado 27 de junio en la ciudad de Bariloche , conmocionó a la comunidad y activó una intensa investigación judicial y policial. La víctima, que fue encontrada inconsciente en plena vía pública, perdió la vida horas después en el hospital. Tras una investigación que incluyó allanamientos, el análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales, la Justicia identificó y detuvo al conductor, quien será imputado en las próximas horas.

Según confirmó la Policía de Río Negro, el fatal hecho ocurrió cerca de las 2.00 a.m. en la intersección de las calles Moreno y Vilcapugio . Un vehículo embistió al peatón y nunca frenó, dándose a la fuga y abandonando a la víctima sin prestarle asistencia. Vecinos alertaron rápidamente a las autoridades, permitiendo la llegada de personal médico y policial al lugar, según el medio Río Negro. La víctima fue identificada como Emilio Juárez Villarruel .

El hombre ingresó al Hospital Zonal de Bariloche en estado crítico, con heridas de extrema gravedad. El parte médico detalló que presentaba “severo traumatismo de cráneo, lesiones internas de consideración, traumatismos en el tórax y el abdomen, además de una fractura expuesta en una de sus piernas” . Permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria, pero no sobrevivió al cuadro clínico y falleció durante la mañana del sábado, de acuerdo a lo confirmado por el hospital.

La autopsia, realizada por el Cuerpo de Investigación Forense , estableció que la muerte de Emilio Juárez Villarruel fue consecuencia de haber sido embestido por un vehículo, lo que confirmó la hipótesis que guiaba la investigación desde el inicio. Gracias al análisis de cámaras de seguridad de la zona de Ruiz Moreno y Neuquén, junto con declaraciones testimoniales y otras tareas investigativas, los investigadores lograron identificar al presunto conductor.

La investigación quedó a cargo de la fiscal jefe Betiana Cendón y el fiscal de turno Marcos Sosa Luckman , quienes lideran el trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía de Río Negro. Efectivos de la Comisaría Segunda, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa para la Investigación y el Área de Investigación Judicial realizaron peritajes en la escena e iniciaron el relevamiento de cámaras de seguridad particulares y municipales.

Como resultado de los allanamientos ordenados en la causa, los investigadores identificaron y aprehendieron al autor del hecho.

Además, secuestraron el vehículo que habría intervenido en el atropello, el cual será sometido a distintas pericias para determinar su vinculación con el siniestro. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y es asistido por la Defensa Pública.

El caso provocó conmoción en Bariloche y reavivó el debate sobre la problemática de los siniestros viales y la responsabilidad de los conductores. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares una vez concluida la autopsia y las diligencias de rigor.

Fuente: Infobae