Tras llegar a los cinco millones de seguidores, Tim Payne publicó un video para agradecer el apoyo: “Fue increíble”

Tim Payne , el futbolista que pasó de ser el “menos conocido” del Mundial a la revelación , compartió un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de los más de cinco millones de seguidores que se sumaron durante la última semana a su red social. Les dedicó un agradecimiento especial a la Argentina y al influencer, Valen Scarsini, conocido como “elscarso”, quien justamente fue el que impulsó la iniciativa de convertirlo en una leyenda.

“¡Hola a todos! ¡Qué semana! De no tener nada planeado a tener millones de seguidores. ¡Eso es más que la población de Nueva Zelanda! ”, expresó el defensor de 32 años en el video que publicó en Instagram. Y es que la semana pasada solo tenía 4715 seguidores y actualmente acumula 5.2 millones y todo parece indicar que la cifra aumentará. Según el sitio Worldometer , el país natal del futbolista tiene actualmente 5.287.507 habitantes.

“Solo quiero decir un gran ‘muchas gracias’ —palabras que dijo en español— a todos y quiero hacerles saber que quiero intentar devolverles ese favor, quiero intentar y compartir el amor”, continuó.

“Obviamente, eso va a ser difícil porque hay millones de mensajes, pero mi equipo y yo haremos nuestro mayor esfuerzo. Pero mi principal objetivo tiene que ser el fútbol”, explicó. El martes, Nueva Zelanda perdió por 4 a 0 frente a Haití en un partido amistoso en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale, Florida, y este sábado 6 de junio a las 17 se medirá ante Inglaterra en el Raymond James Stadium, de Tampa, Florida.

“ Tengo muchas ganas de que llegue este Mundial y voy a dar lo mejor, tanto para mí como para mi equipo. Y lo que de verdad quiero es que ustedes y, sobre todo, mi familia, estén orgullosos”, sentenció. Después de quince años de ausencia, los All Whites debutarán en la Copa del Mundo el lunes 15 de junio a las 22 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Inglewood, California, frente a Irán por el Grupo G. El domingo 21 de junio a las 22 enfrentarán a Egipto en el Estadio BC Place de Vancouver, Columbia Británica, y el sábado 27 de junio a las 00 jugarán ante Bélgica en el mismo estadio para cerrar la fase de grupos.

Asimismo, en la publicación, Payne escribió: “¡Esto fue increíble y ustedes son geniales!” . Destacó particularmente el apoyo que recibió de la Argentina, México, Centroamérica y Sudamérica y le envió un saludo a todos los neozelandeses: “Voy a empezar a compartir el cariño y a destacar a otros, pero les pido paciencia mientras revisamos todos los mensajes y el apoyo que recibimos. Espero enorgullecerlos a todos, pero ahora mismo estoy enfocado en el fútbol ”.

Por último, volvió a darle las gracias al influencer argentino que le dio, inicialmente, la visibilidad, y a quien tuvo la oportunidad de conocer personalmente esta semana. “ Un agradecimiento muy especial a Valen Scarsini y a todo lo que hizo para que esto fuera posible . Sin él, nada de esto hubiera sucedido”, sentenció. El video ya acumula casi siete millones de Me gusta y más de medio millón de cuentas ya presionaron el corazón en la publicación.

Fuente: La Nación