Tirar cáscaras de naranja en el inodoro una vez a la semana en invierno: para que sirve y cuáles son sus beneficios

Los malos olores y la acumulación de humedad en el baño suelen intensificarse durante el invierno, cuando los ambientes permanecen más cerrados y la ventilación disminuye. En este contexto, tirar cáscaras de naranja en el inodoro una vez a la semana es uno de los trucos caseros más recomendados para ayudar a mantener el baño con un aroma más fresco de forma natural, sin recurrir a productos químicos agresivos.

El secreto está en los aceites esenciales presentes en la cáscara de naranja, especialmente el limoneno. Al permanecer unos minutos en contacto con el agua, liberan un aroma cítrico que ayuda a neutralizar olores desagradables y deja una sensación de mayor frescura en el ambiente.

Muchas personas también incorporan este truco a su rutina semanal porque permite aprovechar un residuo orgánico que normalmente terminaría en la basura y ayuda a perfumar el baño de manera sencilla.

Es importante no tirar las cáscaras por el inodoro , ya que podrían generar obstrucciones en las cañerías, especialmente si se repite el hábito con frecuencia.

La cáscara de naranja contiene aceites esenciales, entre ellos el limoneno, un compuesto responsable de su característico aroma cítrico. Al entrar en contacto con el agua, estos aceites desprenden una fragancia agradable que ayuda a disimular los malos olores del baño de forma temporal.

Además, muchas personas utilizan este truco como parte del mantenimiento periódico del hogar porque permite aprovechar un ingrediente natural. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no reemplaza la limpieza ni la desinfección del inodoro , ya que las cáscaras no eliminan bacterias, virus ni el sarro acumulado.

Si bien puede resultar útil para aportar un aroma fresco, no siempre es suficiente para resolver otros problemas. Evitá depender de este truco cuando haya:

En esas situaciones será necesario realizar una limpieza adecuada con productos específicos o consultar a un profesional si el inconveniente persiste.

Con pequeños hábitos de mantenimiento y una limpieza periódica, es posible mantener el baño limpio y con un aroma agradable durante todo el invierno.

Fuente: TN