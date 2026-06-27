Terremotos en Venezuela: el mensaje del futbolista a su esposa, que murió mientras protegía a su hija

Cuando escuchó el derrumbe del edificio, actuó por instinto: cubrió y protegió a su hija de un año con su cuerpo. Ella no sobrevivió, pero la bebé sí. Y ahora, entre los miles de lágrimas en Venezuela , también hay lágrimas por la joven Andrea y su esposo viudo, el futbolista del “Marítimo La Guaira”, Héctor Bello .

A través de sus redes sociales, el jugador escribió un desgarrador mensaje que dio la vuelta al mundo. “Andrea, ¿cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya y que yo no estuve allí para ayudarte en ese momento? Estoy sangrando, pero no estoy herido. Estoy despierto, pero no siento nada”, expresó.

La mujer vivía en un edificio alto de La Guaira , destruido por el terremoto . Tras horas de búsqueda, los rescatistas la encontraron sin vida. Pero debajo de ella, en sus brazos, estaba Alana, viva. Se oyeron gritos de alegría y la llevaron rápidamente al hospital. Poco después, la menor —con un ojo morado y un vendaje en el brazo izquierdo, pero en buen estado— estaba en el hospital, dormida en brazos de su tía.

“No les darán el alta hoy, se quedarán en el hospital”, escribió el futbolista debajo de la fotografía. Cientos de mensajes de apoyo y consuelo llegaron a “Kike”, como lo llaman los hinchas del Marítimo.

Con 28 años, Héctor está acostumbrado a defender el arco de su equipo, bien posicionado en el centro del área, pero, tras el terremoto, le tocará disputar el partido más difícil.

“Siempre vas a ser nuestra heroína favorita, me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas. Me aseguraré de que nuestra pequeña recuerde lo maravillosa que fuiste. Le contaré la historia de cómo la salvaste, de cómo diste tu vida por nuestra hija. Pero hay algo que no puedo perdonarte: me rompiste el corazón, me dejaste solo”, continuó.

En paralelo, expresó en otra publicación: “ Nos dejaste solos en la pelea, mamá. Estoy completamente solo con nuestra hija. Dame fuerzas ahora porque no puedo soportarlo más”.

La búsqueda de sobrevivientes continúa por todas partes. Pero ahora los rescatistas también controlan el tiempo. Los más experimentados saben que, cuantas más horas pasen, más difícil será encontrar a alguien con vida.

En Chacao , una de las localidades más afectadas por el terremoto, una mujer fue rescatada con vida tras más de 24 horas. En La Guaira, otra logró sobrevivir 36 horas antes de que un trabajador de protección civil la socorriera.

Una cámara de la BBC la encontró en una camilla, instantes después del rescate: “Cuando empezó el terremoto, me aferré al marco de la puerta con todas mis fuerzas, tan fuerte que me rompí un dedo”, contó.

Quienes no pueden levantar peso usan su voz para comunicarse con sus seres queridos sepultados bajo los escombros , para mantenerlos conscientes. “Mi esposa no lo logró”, dice un hombre entre lágrimas en medio de lo que queda de La Guaira.

Fuente: La Nación