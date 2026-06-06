“Tengo mucho miedo”: la expolicía que filmaba contenido erótico dijo que recibe amenazas por el choque fatal

Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad de Buenos Aires expulsada de la fuerza por grabar contenido erótico, denunció que sufre amenazas tras quedar involucrada en un choque fatal en la autopista Riccheri. Verón iba como acompañante en el BMW que desencadenó el siniestro, pero fue imputada por tenencia ilegal de armas y quedó detenida hasta el jueves.

Ahora en libertad, la exfuncionaria había aceptado contar su versión del incidente en Telenoche , pero el periodista Martín González reveló que se arrepintió en el último minuto. “Ella tenía una explicación para todo lo que ocurrió, pero cuando rechazó la imputación , surgieron las amenazas”, contó el cronista.

Ante esta situación, prefirió no hablar ante la cámara. González detalló que la joven le dijo: “Me voy a defender y explicar lo que pasó, pero ahora que me están amenazando, tengo muchísimo miedo y no sé qué hacer” .

Jenice Sochas, amiga de la expolicía, manejaba el BMW que provocó un choque en cadena con una Ford Ecosport y un Toyota Etios este miércoles. Por el impacto, Hugo Javier López, de 48 años , conductor de la camioneta, murió al salir despedido de su vehículo.

El hecho ocurrió en el kilómetro 23,6 de la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza. Cuando los efectivos llegaron al lugar, descubrieron que Verón intentó hacer una maniobra sospechosa. Según indicaron fuentes policiales, la mujer habría subido a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado una pistola Bersa calibre 9 milímetros .

El arma fue encontrada posteriormente con su cargador colocado y municiones en condiciones de uso. Además, al inspeccionar el BMW, los agentes encontraron marihuana.

A partir de esos hallazgos, la fiscalía dispuso la imputación de Verón por tenencia ilegal de arma de guerra y, a su vez, la apertura de una causa paralela para investigar si existía alguna actividad vinculada a la comercialización de drogas. Sin embargo, Verón y su amiga, Jenice Sochas, quedaron en libertad.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza.

Fuente: TN