Reportan un muerto y un herido grave en un tiroteo en un fan fest del Mundial 2026 en California

SAN JOSÉ, California.– Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo en un tiroteo ocurrido en un popular complejo de entretenimiento de San José, California , que ha estado funcionando como zona para hinchas del Mundial, o “fan zone” en inglés, para la transmisión de los partidos, según informó la policía.

En el momento del tiroteo no se estaba proyectando ningún partido del evento mundialista , ya que el único encuentro de la jornada en el torneo había finalizado alrededor de las 14 hora local (18 en la Argentina) .

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries. This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1

" Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar . La segunda fue trasladada a un hospital de la zona con heridas que ponen en riesgo su vida", informó la policía de San José en una publicación en la red social X.

" Este incidente está siendo investigado como un homicidio . Varias calles aledañas permanecen cerradas en la zona", agregaba la publicación.

El hecho ocurrió en San Pedro Square , uno de los varios lugares del Área de la Bahía de San Francisco donde grandes multitudes se han reunido para participar de animadas “fiestas de visualización”, con transmisión de los partidos del Mundial en pantallas gigantes .

Hasta el momento, el Área de la Bahía ha albergado cinco partidos del Mundial . El último fue un encuentro de octavos de final disputado el miércoles entre Bosnia y el seleccionado anfitrión, Estados Unidos .

La zona fue acordonada y la mayoría de los bares del sector cerraron sus puertas tras el incidente.

Una guardia de seguridad, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar con la prensa, dijo que vio a la persona herida mientras aún se encontraba consciente .

“La persona todavía gemía y se quejaba de dolor. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda” , relató la testigo. “La policía estaba hablando con el personal de seguridad y con un par de testigos”, agregó.

En toda el Área de la Bahía hay varias decenas de zonas para hinchas habilitadas para seguir los partidos del Mundial.

Fuente: La Nación