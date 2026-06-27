Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la violenta toma del Instituto Perón

Pese a una docena de apelaciones de los abogados defensores para trabar la causa, el juez federal Sebastián Ramos procesó al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois por violación de domicilio y resistencia a la autoridad en la violenta toma del Instituto Perón del 7 de junio del año pasado. También le trabó un embargo de 5 millones de pesos al dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que tiene abiertas otras causas también por tomas violentas de inmuebles como la toma de un campo de la familia Etchebehere en Entre Ríos. Es el primer procesamiento a Grabois por estas tomas.

En un fallo al que accedió Clarín , Ramos también procesó al militante Valentín Peralta, otro de los protagonistas de esa toma del Instituto Perón que terminó con varios policías heridos y destrozos en las instalaciones. La ocupación ocurrió unos días antes de que la Corte confirmara la condena a seis años de prisión de la ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad y mientras referentes K llamaban a realizar protestas.

Ramos argumentó que en la causa, sobre la base de testimonios, fotos y videos, “ha quedado suficientemente acreditado que tanto Grabois como Peralta, el 7/6/25, ingresaron sin autorización al Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas , Sociales y Políticas, el cual se encontraba cerrado y cuya titularidad corresponde al Ministerio de Capital Humano”.

La denuncia contra Grabois fue impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el caso de Peralta, el juez señaló que “agredió con golpes vehementes al personal policial, negándose a retirarse del lugar” , entre otros agresores.

El Hospital Churruca remitió las historias clínicas del comisario De Cristóbal, quien presentó un traumatismo encéfalo-craneano con una escoriación sin sangrado activo en la región parietal derecha, y del comisario mayor Marcelo Claudio Galarza, que sufrió traumatismos superficiales múltiples del tórax de tipo agudo. En cuanto al comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, se constató una leve inflamación, con flexoextensión digital conservada e indolora, mientras que el comisario inspector Amado Rubén Martínez presentó un edema en el labio superior y una herida mucosa secundaria a un traumatismo con incisivos, sin laceraciones, entre otros heridos.

Asimismo, el juez le endilgó a Grabois haber permanecido en el interior del Instituto “ durante el lapso de, al menos, dos horas e incitar a la permanencia ilegítima y a la agresión al personal policial destacado en el lugar , al cual le arrojaron objetos provocando lesiones físicas”. En el caso de Peralta, también se le reprochó haber agredido con golpes al personal policial al momento en que intentaban desalojar a los manifestantes del establecimiento.

En cambio, según la defensa de Grabois, el dirigente K no participó de la toma y fue “en estricta calidad de abogado de la Cooperativa de Trabajo ‘Lo de Néstor’”, que administraba el local contiguo “Un Café con Perón”.

El juez relató que los oficiales superiores presentes primero instaron verbalmente a los manifestantes a que desalojaran el edificio, que pertenece a Capital Humano, y luego, ante los ataques, “procedieron a la detención del dirigente Juan Grabois, quien se encontraba constantemente incitando a sus comandados a agredir a los funcionarios policiales”.

Mientras tanto, se encuentra en la Corte, para resolver desde el 5 de noviembre de 2025, un recurso de queja presentado por la defensa de Juan Grabois para evitar la apertura del teléfono secuestrado al momento de su detención.

El Ministerio de Capital Humano ha solicitado diferentes medidas de prueba tendientes a individualizar a los otros participantes de la violenta irrupción y usurpación del ex Instituto Juan Domingo Perón. La defensa de Grabois “ha planteado nulidades y apelaciones tendientes a impedir que se investigue lo ocurrido”, afirmaron fuentes de esa cartera consultadas por Clarín.

La Cámara Federal porteña había avalado la causa luego de que Grabois, que es abogado, pidiera la nulidad de la causa por usurpación, daño agravado y lesiones porque afirmó que fue detenido en “forma ilegal”. También reclamó que le devolvieran el teléfono celular que la Justicia quería abrir para saber si la toma había sido organizada.

Así, Grabois, que ya fue indagado el año pasado como sospechoso en la causa por el juez Ramos y el fiscal Carlos Rívolo, trabó el avance de la investigación durante meses.

El asesor del fallecido papa Francisco fue detenido el 7 de junio del año pasado en flagrancia por la Policía Federal, en medio de escenas de forcejeo mientras el dirigente K se envolvía con la bandera argentina y gritaba: “Meteme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.

Rívolo quiere abrir el celular solo para analizar las comunicaciones de esos días y preservar las vinculadas con el trabajo de Grabois como abogado, que está amparado por el secreto profesional.

Un peritaje sobre cámaras de video y redes sociales muestra imágenes de la ocupación del edificio donde funcionaba el Instituto Perón y el bar “Un Café con Perón”. Ahora la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quiere transformar el establecimiento en un “centro inclusivo” que incluya una biblioteca y un local gastronómico en el que trabajen jóvenes neurodiversos. En esas imágenes, Grabois encabeza el grupo que ingresó por la fuerza al edificio, que se encontraba cerrado.

La toma del Instituto Perón, que se encuentra al lado de la Biblioteca Nacional, fue la primera de una serie de operaciones de los K antes y después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad. Luego vinieron los ataques al canal de noticias TN y a la casa de José Luis Espert.

“Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional”, expresó luego de su liberación en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en el barrio de Lugano.

El dirigente social calificó su detención como parte del “odio gorila” del Gobierno nacional, junto con el cierre del Instituto.

“Lo que hicieron fue intentar borrar la historia de una parte del pueblo argentino. Sellaron todo, destruyeron murales y pusieron las estatuas de Evita y Perón en bolsas mortuorias”, dijo. Y agregó que se trata de una “ofensiva contra la memoria colectiva y una provocación directa al movimiento nacional y popular”.

Entre quienes reclamaban la liberación del dirigente social estuvieron caras conocidas de su fuerza, como Natalia Zaracho e Itai Hagman, y de otros espacios vinculados al kirchnerismo.

En un comunicado oficial, Capital Humano señaló que el Instituto “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de $400 millones” y que “la totalidad de su presupuesto era destinada al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del Instituto ”.

Las autoridades ministeriales agregaron que, a partir de que se dispuso la disolución del organismo, “se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto”, que está inventariado y actualmente en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.

Fuente: Clarín