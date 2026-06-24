Preocupa una bacteria cuyo contagio no para de crecer y causa una muerte cada siete horas pese a tener cura

La vacuna BCG es la principal arma para prevenir una vieja enfermedad causada por una bacteria, el bacilo de Koch, desde que los niños nacen. Una combinación de antibióticos durante algunos meses permite tratarla en el caso de contraerla. Sin embargo, la patología no para de crecer. Nueva información oficial sobre los contagios de tuberculosis vuelven a mostrar una tendencia ascendente y en promedio una muerte cada siete horas en Argentina, según los últimos datos publicados, algo que preocupa a las autoridades.

“Entre 2020 y 2026, considerando las notificaciones acumuladas desde la semana 1 hasta la semana 22 de cada año, se observa una tendencia general ascendente . Los casos pasaron de 3.777 en 2020 a 6.482 en 2026, lo que representa un aumento de 2.705 casos (71,6%). Si bien en 2021 se verificó un descenso respecto de 2020, a partir de 2022 las notificaciones aumentaron de manera sostenida, alcanzando en 2026 el valor más alto de la serie”, indica el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

La distribución por sexo muestra un mayor número de casos de tuberculosis en varones : en 2025, concentraron 10.483 contagios, equivalentes al 60,7 por ciento del total; las mujeres en tanto, registraron 6.725 casos. En cuanto a la edad , el 61,5 por ciento de los casos incidentes se distribuyó en la población de 15 a 44 años. En menores de 15 años se registró 1.271 casos, el 7,8 por ciento del total.

Al comparar las notificaciones por región, el incremento se concentró principalmente en el Centro, NEA y Cuyo . Los mayores aumentos porcentuales ocurrieron en Misiones (+44,9%), Mendoza (+42,6%), Entre Ríos (+38,8%), Santiago del Estero (+34,3%) y Santa Fe (+32,9%).

En términos absolutos, los mayores aumentos correspondieron a Buenos Aires (+186 casos), Santa Fe (+115), Córdoba (+55), Entre Ríos (+33) y Mendoza (+23). Por el contrario, se registraron descensos en CABA (-20,0%), Jujuy (-22,1%), La Rioja (-60,0%) y en todas las jurisdicciones de la región Sur.

El análisis por departamentos arroja que de los 528 de Argentina, 455 (86,2%) notificaron casos de tuberculosis en el bienio 2024-2025. El departamento con la tasa más alta fue Ramón Lista , de la provincia de Formosa, con una tasa 366,4 por 100.000 habitantes, esta fue 262 veces mayor a la que reportó el departamento Saladillo (Buenos Aires) (1,4 por 100.000 habitantes).

Sobre la explicación del incremento sostenido de la tuberculosis, el BEN dice que “refleja tanto la persistencia de determinantes sociales y sanitarios que favorecen la transmisión de la patología como la recuperación de las actividades de detección y diagnóstico”.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud para contrarrestar esta tendencia para una enfermedad tan antigua que sus primeros registros sobre el planeta se remontan a poco después de la prehistoria? “Entre diciembre de 2025 y la fecha se distribuyeron un total de 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular de tuberculosis. Estos insumos fueron entregados a las jurisdicciones de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Chaco, Jujuy y Santa Fe, con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica y garantizar el acceso oportuno a las pruebas de detección de la enfermedad”, explica el BEN.

Y agrega: “Durante 2026 también se distribuyeron 2.870 dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD) a distintas jurisdicciones del país para apoyar las actividades de diagnóstico y estudio de contactos. El PPD es una prueba cutánea, también conocida como prueba de Mantoux, que sirve para detectar si una persona ha estado expuesta a la bacteria de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis)”.

Para los casos notificados en 2024, el resultado más frecuente fue el éxito del tratamiento , con 9.034 casos (53,3%). Le siguieron la pérdida de seguimiento, con 2.715 casos (16,0%), los casos que continuaban en tratamiento, con 2.378 (14,0%), los fallecidos, con 1.263 (7,5%) , y los casos sin información, con 1.160 (6,8%).

Para 2025, en cambio, la categoría predominante fue “en tratamiento”, con 8.425 casos (47,7%), mientras que el éxito del tratamiento alcanzó 5.209 casos (29,5%). “Esta distribución debe interpretarse con cautela, ya que una proporción de los casos notificados en 2025 aún puede encontrarse dentro del período esperado de tratamiento o pendiente de cierre. No obstante, persisten 1.567 casos sin información de resultado (8,9%), lo que señala la necesidad de continuar fortaleciendo el registro oportuno de la evaluación final del tratamiento”, finaliza el reporte.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín