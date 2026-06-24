Cinco películas y series sobre Lionel Messi que podés ver en streaming

En medio de la euforia mundialista , en la que muchos argentinos se ilusionan con que La Scaloneta obtenga su segundo título consecutivo, hay otro evento que revoluciona a los fanáticos de la albiceleste: este miércoles su capitán, Lionel Messi , cumple 39 años. A raíz de esto, te traemos cinco películas y series sobre el futbolista rosarino que podés ver en streaming .

La película Messi, dirigida por Álex de la Iglesia en 2014, es un documental que combina ficción y realidad para explicar cómo un chico bajito y tímido de Rosario se convirtió en el mejor futbolista del mundo .

La estructura de la película transcurre en una gran cena de restaurante donde se sientan a charlar las personas que mejor lo conocen. En distintas mesas debaten sus amigos de la infancia, sus maestras de escuela, periodistas, leyendas como Johan Cruyff y Diego Maradona, y compañeros del Barcelona como Andrés Iniesta y Gerard Piqué .

A través de estas conversaciones, la cinta intercala videos reales de Leo de chico con escenas recreadas por actores. Así muestra sus inicios en el club Grandoli, el tratamiento médico para la hormona del crecimiento y el sacrificio familiar que significó armar las valijas para irse a España con solo 13 años .

En lugar de enfocarse en las tácticas, los resultados o el día a día de un solo club, esta serie pone la lupa sobre el impacto social, cultural y emocional que tiene el fútbol en el mundo al abordar este deporte desde un concepto o valor humano universal. Así, la serie viaja a Ruanda para mostrar cómo el deporte ayudó a reconstruir comunidades enteras después del genocidio de los años 90, o a Japón para retratar cómo la selección femenina le devolvió la esperanza al país ganando el Mundial de 2011 a meses de un devastador tsunami .

Un punto altísimo de la producción es el episodio dedicado enteramente a Lionel Messi, donde científicos, estadísticos y fanáticos analizan la física, la belleza y el asombro detrás del estilo de juego del astro argentino.

Se trata de una docuserie que narra la intimidad, el sufrimiento y la redención de la selección argentina de fútbol durante la conquista de la Copa América 2021 en Brasil. La historia se centra en el enorme peso emocional y las críticas que arrastraba el plantel, especialmente Lionel Messi , tras una sequía de 28 años sin títulos y múltiples finales perdidas.

La producción retrata lo que ocurre más allá de la cancha; desde las anécdotas del vestuario hasta el estricto confinamiento donde el grupo convivió durante 45 días debido a la pandemia. La narrativa combina imágenes inéditas de las concentraciones —donde destaca la ya mítica e intensa arenga final de Messi en el Maracaná— con testimonios muy sinceros de los propios jugadores, el cuerpo técnico y estrellas del fútbol mundial como Neymar, Luis Suárez y Ronaldinho .

La serie Matchday: Dentro del FC Barcelona se mete de lleno en la intimidad del plantel profesional durante la temporada 2018-2019 . A diferencia de los resúmenes deportivos comunes, el foco de la producción está puesto en mostrar el lado B del fútbol y lo que pasa cuando las cámaras de la televisión se apagan.

La ficción se mete directamente adentro del vestuario para ver las charlas técnicas del entrenador Ernesto Valverde, los festejos desaforados después de ganarle los clásicos al Real Madrid y también el silencio y desolación del equipo tras derrotas históricas, como la recordada eliminación en la Champions League contra el Liverpool en Anfield .

Además de lo deportivo, cada capítulo se apoya en la figura de algunos futbolistas para mostrar su costado más humano fuera de la cancha. La producción acompaña a los jugadores en su día a día y permite ver, por ejemplo, a Lionel Messi y Luis Suárez tomar mate mientras charlan de la vida .

A diferencia de otras producciones que salieron después del Mundial, esta serie se grabó y se estrenó en la previa de Qatar 2022 , por lo que funciona como la crónica perfecta del nacimiento y la consolidación de La Scaloneta.

La trama arranca con la histórica consagración en la Copa América 2021 en el Maracaná. A partir de ahí, los capítulos acompañan al plantel en toda la intimidad de su preparación: las concentraciones, los viajes, las charlas técnicas y el festejo de la Finalissima contra Italia en Wembley.

A través de imágenes exclusivas desde adentro del predio de Ezeiza y testimonios de los propios jugadores (como Messi, Di María y el Dibu Martínez) junto al cuerpo técnico, retrata cómo se construyó ese grupo humano que pasó de ser mirado de reojo por la prensa a convertirse en una verdadera familia .

Fuente: La Nación