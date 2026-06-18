PINAMAR: Cayó la banda del delivery loco “Pedilaya”

ZONALES











Tras varios meses de una investigación encubierta, la Justicia y la Policía lograron desbaratar una organización dedicada a la comercialización de drogas bajo la modalidad conocida como “delivery loco”, que operaba en distintas localidades del partido de Pinamar. La pesquisa permitió identificar una estructura integrada por varias personas, encabezada por un hombre de 60 años, que distribuía distintos tipos de estupefacientes mediante entregas coordinadas a domicilio.

La investigación fue desarrollada por personal de la Base DDI Pinamar, dependiente de la DDI Dolores, luego de recibir diversas denuncias anónimas que alertaban sobre la existencia de una red dedicada al acopio, fraccionamiento y venta de drogas. La causa contó con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Pinamar y el acompañamiento de áreas de seguridad municipales, incluyendo el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).





Según se informó, las tareas comenzaron durante la temporada de verano y demandaron meses de trabajo. Los investigadores realizaron seguimientos discretos, análisis de registros fílmicos, estudios de impactos de antenas telefónicas e intervenciones de comunicaciones, logrando reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar los lugares utilizados para almacenar y distribuir las sustancias.

La pesquisa permitió establecer que los sospechosos operaban mediante un sistema de reparto a domicilio conocido como “delivery loco”, bautizado por los propios involucrados como “Pedilaya”. A través de motocicletas y bicicletas concretaban entregas previamente coordinadas con consumidores de la zona, comercializando diferentes tipos de drogas sintéticas y estupefacientes.





Entre las sustancias que formaban parte de la operatoria se encontraban Tussi, MDMA (éxtasis), ketamina y marihuana, drogas que eran fraccionadas y preparadas para su posterior distribución desde distintos inmuebles ubicados en Pinamar, Ostende y Valeria del Mar.





Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Fiscalía de Drogas solicitó órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell. Los procedimientos fueron autorizados y ejecutados de manera simultánea en tres domicilios vinculados a la organización.





Los operativos fueron llevados adelante en conjunto por efectivos de la Base DDI Pinamar y personal de la Policía de Seguridad Comunal de Pinamar. Como resultado, fueron detenidos dos de los principales investigados y se secuestraron importantes cantidades de estupefacientes.





Durante los allanamientos, los investigadores incautaron dosis de Tussi, MDMA, ketamina y marihuana, además de una balanza digital utilizada para el fraccionamiento de las sustancias, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.





Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia acusados de comercialización de estupefacientes, en el marco de una causa instruida por infracción a la Ley Nacional 23.737. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales para determinar si existen más personas vinculadas a la organización desbaratada.