Pegar papel burbuja en las paredes de la casa: para qué lo recomiendan y cuándo debe hacerse en invierno

Con la llegada del invierno y los días más fríos, muchas personas buscan soluciones rápidas y económicas para mantener el calor en el hogar. En este marco, hay un método que puede lograrlo: pegar papel burbuja en las paredes de la casa .

Aunque el papel burbuja suele asociarse con embalajes y mudanzas, este material puede funcionar como una barrera adicional gracias a las pequeñas cámaras de aire que quedan atrapadas entre sus capas.

El papel burbuja está formado por pequeñas bolsas de aire que actúan como una capa aislante . El aire atrapado dificulta el intercambio directo de temperatura, por lo que puede ayudar a reducir la sensación de frío en ciertas superficies.

Al colocarlo en una pared fría, se busca crear una separación entre el ambiente interior y la superficie que transmite bajas temperaturas. Sin embargo, no reemplaza una aislación térmica profesional ni soluciona problemas de humedad estructural. Es una alternativa temporal para mejorar el confort en algunos espacios.

El momento ideal para usar este método es cuando comienzan las bajas temperaturas y se detectan zonas de la casa donde:

Lo recomendable es colocarlo antes de los días más fríos , para ayudar a conservar la temperatura interior.

En paredes, puede utilizarse como una solución provisoria , especialmente en habitaciones donde una superficie exterior transmite mucho frío.

Para hacerlo de manera casera, se recomienda:

Es importante que la pared esté seca antes de colocar el papel burbuja, ya que tapar una zona húmeda puede favorecer la aparición de moho.

El papel burbuja puede ayudar a reducir la sensación de pared fría , pero no elimina la humedad ni las filtraciones . Si aparecen manchas, pintura descascarada, moho u olor a humedad, el problema puede estar relacionado con filtraciones, condensación o falta de ventilación y requiere otro tipo de solución.

Fuente: TN