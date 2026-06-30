Mundial 2026: los diarios de Alemania reaccionaron a la eliminación de su seleccionado ante Paraguay

Sí, Alemania volvió a quedar eliminada de un Mundial en las primeras instancias . Paraguay le hizo partido y lo llevó hasta los penales, donde finalmente venció al combinado europeo . Los grandes medios del país del tetracampeón se hicieron eco del fracaso. Süddeutsche Zeitung , por ejemplo, calificó de “vergüenza” la presentación en el máximo torneo del fútbol .

Ese medio además apuntó contra la actuación de la selección durante el Mundial: “Alemania sufre una derrota dramática, pero merecida ante Paraguay y debe abandonar este Mundial antes de los octavos de final. Y, sin embargo, el seleccionador nacional aspiraba a convertirse en campeón del mundo” . No faltaron críticas a las decisiones tomadas por el DT Julian Nagelsmann , muchas de las cuales se valieron de fotos del entrenador cabizbajo luego de perder.

Bild , uno de los de mayor circulación en todo el país, tituló: “Otra pesadilla del futbol alemán” . “A pesar de un breve destello de esperanza, Alemania quedó fuera del Mundial con una actuación desastrosa” , añadió. En otro artículo de ese mismo reconocido medio, el periodista Alejandro Röhling habló de “la humillante derrota de Alemania en la tanda de penaltis contra Paraguay”.

Kicker , el principal medio deportivo, enfocó su relato en “Tres fallos fatales” , en alusión a los penales errados en la tanda final , entre ellos el definitivo de Jonathan Tah. “Nagelsmann no logró aprovechar ni desarrollar las fortalezas de su equipo” , comentó Oliver Hartmann, redactor jefe de esa publicación.

En una serie del denominado Diario del Mundial de ese medio alemán, el periodista Oliver Hartmann hizo un primer análisis de la eliminación: “¡Se acabó! La selección sufrió una humillante derrota ante Paraguay , cayendo en la tanda de penaltis y quedando así eliminada del Mundial en dieciseisavos de final. ¿Cómo se produjo esta nueva decepción? ¿Está la DFB tocando fondo de nuevo? “.

Muchos de los medios se centraron en el técnico del equipo, como es el caso de Frankfurter Rundschau , que decidió titular una de las crónicas sobre la eliminación: “Nagelsmann fracasó como seleccionador nacional: solo [Jürgen] Klopp puede revitalizar la DFB [Federación Alemana de Fútbol]” .

“Esta relación no tiene salvación. El seleccionador nacional fracasó en este Mundial. Sobreestimó enormemente a su equipo y sus propias capacidades” , fueron las críticas que hizo Frankfurter Allgemeine . Y en otra nota del mismo medio dijeron que la dura derrota “resume a la perfección la actuación de Alemania en el Mundial” .

“El fiasco de Foxborough” , fue el contundente titular que eligió el medio alemán Spiegel para dar cuenta del fracaso del seleccionado frente al combinado paraguayo. El periodista Jan Göbel fue duro con la crónica. Habló de “una humillante derrota” y apuntó contra el DT: “Para [Joshua] Kimmich, capitán de la selección alemana, esta es ya su tercera eliminación en un Mundial. A pesar de su decepción, demuestra gran clase, a diferencia del seleccionador nacional” .

En otro artículo de Spiegel , a cargo de Peter Ahrens, el periodista habló del “declive de una nación futbolística que alguna vez fue grandiosa” . “El Mundial se convirtió en un desastre para la selección alemana. Su rendimiento deportivo refleja el pésimo desempeño de la DFB en este torneo. Se merecían su derrota”, fue el contundente análisis.

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Fuente: La Nación