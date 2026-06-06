Muerte del Indio Solari, minuto a minuto: el último adiós al líder de Los Redondos será en el Parque Domínico, cómo llegar y últimas despedidas

Luego de las masivas despedidas al Indio Solari que se realizaron ayer en todo el país, este sábado se definió el lugar y la hora del domingo en el que se realizará el velatorio de una de las mayores leyendas del rock argentino.

Será en el Parque Domínico de Avellaneda, ubicado en la Avenida Bartolomé Mitre al 5000, a partir de las 11 de este domingo 7 de junio. No tiene hora de finalización, para que todos los seguidores puedan despedirse del cantante. Fuerte pedido de la familia para evitar incidentes.

Finalmente, después de idas, vueltas y versiones cruzadas, el adiós masivo al Indio Solari será este domingo desde las 11 en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda .

El lugar de la ceremonia será el microestadio Gatica que es parte del polideportivo ubicado sobre la avenida Mitre al 5000.

La decisión de hacerlo en territorio bonaerense, en el predio ubicado en el partido que gobierna Jorge Ferraresi, se confirmó después de la negativa del Gobierno de Milei de hacerlo en el Congreso.

Fuentes bonaerenses señalaron a Clarín que ya hay 700 policias asignados y podrían ser hasta 1500.

El despliegue contará con presencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, apoyo del Grupo Motorizado y agentes de tránsito.

Además, habrá postas para atención de salud a ambos lados del Parque Domínico, sobre la avenida Mitre.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado viajaron en las últimas horas a Comodoro Rivadavia, por un recital que habían anunciado hace casi tres meses. Ya en esa ciudad se enteraron de la muerte del Indio Solari.

Tras horas de incertidumbre, los Fundamentalistas dijeron el viernes por la noche que mantenían la fecha y que abrirían la transmisión en redes sociales. Seguí leyendo.

Además de confirmar la hora de inicio y el lugar del velatorio, Virginia y Bruno hicieron énfasis en que los seguidores del Indio mantengan la calma mientras se haga el velorio del cantante en el Parque Domínico. Seguí leyendo.

Después de confirmar que el velatorio será en el microestadio Gatica de Villa Domínico, la familia del Indio Solari precisó cómo y por dónde será el ingreso de los miles de fanáticos despedirán a su ídolo ricotero.

Según el detalle, los fanáticos ingresarán por la avenida Mitre y Otero, ingreasarán al microestadio para saludar al Indio y volverán a salir por Mitre, en sentido a Wilde.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, publicó un mensaje en X instantes después de que la familia del Indio Solari confirmara que el velatorio será en el microestadio Gatica de Villa Domínico.

"Mañana desde las 11 hs. en el Polideportivo Gatica, en el Parque Domínico. El ingreso a la fila para despedirlo será por la Avenida Mitre y Otero", precisó Ferraresi, y señaló que están "diagramando el operativo de seguridad, salud y tránsito".

"El Indio nos acompañará siempre con su música, sus ideas y su corazón. Porque hay artistas que trascienden el tiempo y se vuelven parte de la vida de un pueblo. Que sea una misa ricotera, cuidándonos y cuidando la ciudad", destacó.

LA DESPEDIDA DEL INDIO SERÁ EN AVELLANEDA Mañana desde las 11 hs. en el Polideportivo Gatica, en el Parque Domínico. El ingreso a la fila para despedirlo será por la Avenida Mitre y Otero. Junto a @provinciaba estamos diagramando el operativo de seguridad, salud y tránsito.… pic.twitter.com/qGrqrGgFgN

La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio del líder ricotero comenzará este domingo a las 11 y durará "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

"No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", dice el texto que apareció en las cuentas de X e Instagram de Solari. Seguí leyendo acá .

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Las autoridades de AUBASA dispusieron, por orden del Gobierno bonaerense, levantar las barreras de los peajes de la autopista Buenos Aires - La Plata por el masivo último adios al Indio Solari que se realizará desde las 11 en Villa Domínico, Avellaneda. Las barreras serán levantadas desde las 6.

Los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que se formó para acompañar al Indio Solari en su proyecto solista tras la separación de Los Redondos, decidió no suspender el show ya pautado para este sábado en Comodoro Rivadavia, que será un inesperado homenaje para el líder ricotero.

Según consignó el portal local ADNSUR , se espera que 7.000 fanáticos ricoteros asistan al show. Debido a la expectativa tras la muerte del Indio Solari, la Policía de Chubut dispuso un operativo de seguridad con más de 500 agentes.

El lugar elegido para el multitudinario último adiós al Indio Solari se convirtió casi en una cuestión de Estado y encendió la polémica y acusaciones cruzadas por la negativa del Gobierno de Javier Milei de permitir el velatorio en el Congreso y la imposibilidad de que sea en el estadio Único de La Plata porque está en obras. Finalmente fue un llamado de Máximo Kirchner a Jorge Ferraresi el que destrabó la sede para el funeral.

El líder de La Cámpora, que llegó a la casa del Indio Solari en Parque Leloir poco después de la confirmación de su muerte, llamó al intendente de Avellaneda, quien puso a disposición el microestadio Gatica.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participará del masivo último adiós al Indio Solari en el microestadio Gatica de Avellaneda, según confirmaron a Clarín fuentes de la gobernación con sede en La Plata.

Desde la mañana de este sábado decenas de personas trabajan colocando vallas y placas de fenólico para dividir espacios y montar el operativo de seguridad para el multitudinario adiós al Indio Solari, que comenzará a las 11 de la mañana de este domingo.

El Gobierno bonaerense dispuso que, en homenaje al Indio Solari, los carteles de la autopista Buenos Aires - La Plata muestren frases emblemáticas de Los Redondos. Así, desde la noche del viernes y hasta la mañana de este sábado, en medio de la niebla, se leían frases como "El lujo es vulgaridad", "Mi único héroe en este lío" o "Las despedidas son esos dolores dulces".

La despedida de Carlos Alberto "El Indio" Solari, uno de los artistas populares de Argentina, será en Avellaneda. Desde las 11 del domingo, abrirán las puertas del polideportivo municipal "José María Gatica" dentro del Parque Domínico, para los que ya hay asignados más de 700 policías bonaerenses.

Tras la negativa del Gobierno nacional de organizar el funeral en el Congreso de la Nación por razones de seguridad, se evaluaron varias opciones hasta que pasado el mediodía de este sábado fue confirmada la sede de Avellaneda. Seguí leyendo acá .

El microestadio Gatica, en el polideportivo del mismo nombre y ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda, es el lugar elegido para el último adiós al Indio Solari. Fue reinaugurado en marzo del 2023 por el actual intendente, Jorge Ferraresi.

El gimnasio tiene una superficie de 1300 metros cubiertos, con una cancha polifuncional de 20 x 40 metros. También tiene área de servicios, baños, vestuarios y las tribunas con capacidad para 650 espectadores.

La muerte del Indio Solari sigue generando conmoción en el mundo de la música y despertando homenajes de artistas que marcaron distintas generaciones del rock argentino. Uno de ellos fue Litto Nebbia, quien compartió una profunda reflexión sobre la figura del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y el vínculo especial que construyó con su público.

El fundador de Los Gatos analizó el impacto que tuvo Solari más allá de su obra musical y describió el lugar simbólico que ocupó para miles de seguidores. Seguí leyendo acá .

Un reducido grupo de familiares y amigos despidió al Indio Solari en la noche de este viernes durante una ceremonia muy íntima en su casa de Parque Leloir, antes del traslado del cuerpo para el adiós masivo con sus miles de fanáticos.

Hoy, que murió el Indio Solari, habría que hacerle caso para siempre. Ya lo dijo y lo cantó: “Tu aliento vas a proteger”, en “Ya nadie va a escuchar tu remera”.

Va a haber muchas, muchísimas notas sobre uno de los fenómenos más grandes —o al menos más incomprensibles— de la música argentina: un grupo, y después un solista, capaz de llevar medio millón de personas a Olavarría, una ciudad de menos de 150 mil habitantes. Más gente que ciudad: todavía cuesta imaginarlo. Seguí leyendo acá .

La AFA se sumó a los mensajes de despedida al Indio Solari y lo hizo con un emotivo video con imágenes del líder de Los Redondos y de distintas misas ricoteras, con una voz en off que apela a frases emblemáticas de sus canciones.

Para siempre Indio ♾️🙏🏼 pic.twitter.com/ReGCivmgKJ

Cecilia Moreau es diputada de Unión por la Patria y vicepresidenta primera de la cámara baja que preside Martín Menem. Este sábado, en medio de la polémica por el lugar en el que se realizará el velatorio del Indio Solari, acusó al Gobierno de no haber tenido "voluntad política" de permitir que la despedida al líder de Los Redondos sea en el Congreso.

"No hubo voluntad política, es un chamuyo. ¿Cuántos días velaron a Eva en el Congreso? ¿cuántas manifestaciones enormes ha habido al Congreso? Lo que no hubo es voluntad política de hacerlo. No se si es que les molesta la gente o les molestaba el Indio adentro del Congreso", cuestionó Moreau en una entrevista con Radio con Vos.

Y cerró: "Las dificultades logísticas fueron una excusa porque tampoco en ningún momento ofrecieron la casa de Gobierno. No buscaron alternativas".

Mientras se prepara para el Mundial y horas antes del amistoso ante Honduras, el seleccionado argentino publicó a través de su cuenta en X un video con un fragmento del mensaje que el Indio Solari grabó para Lionel Messi pero nunca le envió .

El video es una secuencia de imágenes del entrenamiento del plantel de Lionel Scaloni antes del partido de este sábado con Honduras. La última imagen es la de todo el plantel reunido en una ronda y después, con el fondo negro, el audio del líder de Los Redondos: "Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo", le dijo el Indio a Messi.

#SelecciónMayor Estás para eso, viejo… 🥺♾️⚽️ pic.twitter.com/5iFuLt4qtY

A la espera de que la familia del Indio Solari confirme el lugar y la hora en la que se realizará el velatorio, los fanáticos del emblemático líder de Los Redondos se convocan a un banderazo en el Obelisco porteño.

Después de la masiva misa ricotera en la Plaza de Mayo que comenzó horas después de la confirmación de la muerte del Indio y siguió hasta casi la madrugada, ahora los fanáticos se convocan para seguir celebrando a su ídolo desde las 14 de este sábado en el Obelisco.

Este sábado se definirá el lugar y la hora del domingo en la que se llevará a cabo el velatorio del indio Solari, el mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una de las mayores leyendas en la historia del rock argentino.

Hola, buen día, soy Gerardo Puig y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre la muerte del Indio Solari.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín