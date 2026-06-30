“Me dejaste sola”: el desgarrdor mensaje de la hermana del policía que fue asesinado durante un partido de fútbol en Santa Fe

Belén, la hermana de Eduardo Damián López (33) , el oficial de la Policía de Santa Fe que murió este lunes tras permanecer internado en estado crítico durante varias horas por la brutal agresión que sufrió por parte de un grupo durante la final de la Liga Cañadense de Fútbol, atraviesa horas de conmoción y desazón por la repentina pérdida de su familiar.

En ese sentido, este martes la mujer publicó con un desgarrador mensaje en su cuenta de la red social Facebook, mediante el cual expresó su profundo dolor por la muerte de su hermano, a quien dijo que recordará como su “negro perfecto” .

Abordada por la tristeza y la desazón, Belén compartió sus sensaciones pocas horas antes del último adíos a Eduardo. “Hoy la última vez que te veo, que te voy a tocar, que te voy a besar...!!! Mi negro perfecto... Me dejaste sola con tus princesas bellas, Pili y Mía, y ese pibe malcriado del Alejo. Quién los va a retar, educar y todas esas cosas que te molestaban ajjaja, que coman con la boca abierta, vos tenías todo el poder sobre ellos. Ahora quién los va a educar a tu manera sería hno y cuando no te veían te reías...”, dice el mensaje de Belén.

Y por último, aseguró: “T e amo amor de mi vida, no te voy a soltar, no me resigno a perderte... ”.

El oficial López murió este lunes a las 13 , según confirmó el parte médico emitido por el Destacamento Policial del Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” de la Unidad Regional II de Santa Fe .

El efectivo, oriundo de Rosario y que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán, permanecía internado desde el domingo tras haber sido brutalmente agredido mientras cumplía funciones en el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense disputada entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá.

La noticia del deceso llegó junto con otra novedad: la Policía de Investigaciones (PDI), de la mano de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, realizó allanamientos en las localidades de Carcarañá y Correa que culminaron con la detención de dos hombres identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z. , ambos de 35 años, señalados como los presuntos autores del ataque.

Según pudo saber Infobae , los sospechosos quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños , quien encabeza la investigación y los llevará a una audiencia imputativa el próximo viernes en los Tribunales de Cañada de Gómez.

Fuentes del caso explicaron a este medio que si bien se sospecha que López recibió un piedrazo letal en su cabeza, esta no es la hipótesis principal que barajan el fiscal Baños y su equipo de investigadores. En este sentido, los detalles de la mecánica se reservan para la audiencia.

El ataque ocurrió este domingo en el club Cremería, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense de Fútbol. López participaba del operativo de seguridad cuando fue atacado por un grupo de personas en medio de incidentes registrados dentro de las instalaciones del predio.

Las primeras versiones indicaban que había sufrido una lesión compatible con el impacto de un elemento metálico. Sin embargo, con el avance de la investigación se constató que el efectivo recibió el impacto de una piedra . El golpe le provocó la pérdida del equilibrio y una posterior caída contra una estructura metálica ubicada en el lugar .

En el video que encabeza esta nota se ven los momentos posteriores al brutal ataque, con una decena de personas rodeando a López mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

Como consecuencia de ese doble impacto, el policía sufrió una gravísima lesión en la región occipital del cráneo y fue trasladado en código rojo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permaneció internado en terapia intensiva. Horas antes de su fallecimiento, los médicos habían informado que presentaba muerte cerebral .

Tras el hecho, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe coordinó una serie de allanamientos con personal de la PDI del departamento Iriondo y grupos de irrupción de la Unidad Regional XVII. Los procedimientos permitieron localizar y detener a los dos sospechosos, quienes ahora enfrentarán la imputación por el ataque que terminó con la muerte del efectivo.

Las autoridades provinciales brindarán este lunes una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, en Rosario, para informar los detalles de la investigación y de los procedimientos realizados.

Fuente: Infobae