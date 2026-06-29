MAR DEL PLATA: Quebró su prisión domiciliaria más de 100 veces y fue detenida en la calle

ZONALES





Una mujer de 25 años quebró su régimen de prisión domiciliaria más de 100 veces y fue detenida en las últimas horas en la calle, luego de que la Justicia de Ejecución Penal le revocara el beneficio dictado previamente.





Se trata de Sheila Naiquen Suárez, quien había sido condenada a 5 años la cárcel por haber cometido dos robos a mano armada como “viuda negra”. En las últimas semanas, el sistema de monitoreo electrónico detectó 116 irregularidades en sus movimientos, por lo que la medida quedó revocada y se ordenó su detención.





Personal policial de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local cumplió con la requisitoria del juez Ricardo Perdichizzi, y este lunes atrapó a Suárez en Enrique Rau al 2500, en jurisdicción de la comisaría decimosexta. Tras ello, fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán.





El magistrado había determinado la nueva detención de la mujer al ser informado por la Dirección de Monitoreo Electrónico acerca de 116 salidas de rango de su parte, de las cuales en solo seis oportunidades contestó su teléfono. En tanto, en las 110 restantes no respondió los llamados realizados por los encargados del control de sus movimientos.