MAR DEL PLATA: Detuvieron a un polémico empresario que durante la pandemia usurpó una casa en cariló

ZONALES





El empresario marplatense Mauricio Damián Ríos, conocido como "El Gordo Maury", fue detenido este martes durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal en el marco de una investigación por encubrimiento agravado, falsificación y uso de documento adulterado y supresión de la numeración registral de un vehículo. En los operativos también fue arrestado otro hombre de su entorno, mientras que otras dos personas permanecen bajo investigación.





Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden del Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Laura Mazzaferri. En los próximos días, ambos detenidos deberán comparecer ante la Justicia para conocer formalmente las imputaciones y decidir si prestan declaración indagatoria.





La investigación está vinculada a una camioneta presuntamente "melliza", con la numeración registral adulterada y documentación falsificada, que había sido hallada años atrás en una vivienda de Cariló que Ríos ocupaba y cuya causa por usurpación ya fue elevada a juicio en la Justicia provincial. Precisamente, los delitos que hoy le atribuye la Justicia Federal son encubrimiento agravado por robo con armas, falsificación y uso de cédula verde adulterada y supresión de la numeración identificatoria del vehículo.





Uno de los hombres detenidos durante los allanamientos obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria debido a un problema de salud y a que tenía programada una intervención quirúrgica.





Un empresario rodeado de polémicas





El nombre de Mauricio Ríos lleva varios años ocupando espacio en la crónica policial y judicial de la región. Su figura comenzó a cobrar notoriedad nacional durante la pandemia de coronavirus, cuando fue acusado de usurpar una lujosa propiedad en Cariló.





La vivienda, ubicada sobre la calle Leñatero al 500, pertenecía a una mujer que denunció haber encontrado su casa ocupada y pintada de un llamativo color rosa. Tras una extensa disputa judicial, el inmueble fue finalmente desalojado en noviembre de 2020. Durante ese procedimiento apareció la camioneta cuya situación registral es hoy el eje de la nueva investigación federal.





Aquel episodio generó un fuerte impacto político en Pinamar. Incluso el entonces intendente Martín Yeza cuestionó públicamente la demora judicial para resolver ese tipo de ocupaciones ilegales.





La fiesta de cumpleaños que terminó con un crimen





Dos años después, el empresario volvió a quedar en el centro de la escena cuando el festejo de su cumpleaños, realizado en el balneario Horizonte Club de Playa, terminó con un homicidio que conmocionó a Mar del Plata.





Durante la madrugada del 26 de junio de 2022, una discusión entre invitados derivó en una violenta pelea. Según determinó la investigación judicial, el exrugbier tucumano Piero Pinna golpeó primero a otro asistente y, cuando se retiraba del lugar, fue seguido por Maximiliano Rihl, un amigo del hombre agredido.





En ese contexto, Pinna extrajo una pistola calibre 9 milímetros y efectuó varios disparos. Cuatro proyectiles impactaron sobre Rihl, quien murió poco después a causa de las heridas. El acusado huyó hacia Tucumán, donde posteriormente se entregó a la Policía.





La Justicia descartó la versión de legítima defensa planteada por Pinna y finalmente lo condenó a 10 años y 8 meses de prisión, pena que actualmente cumple bajo arresto domiciliario en su provincia.





Vínculos con el poder





Ríos también fue conocido por sus vínculos con distintos sectores del poder político y policial de Mar del Plata. Durante años fue uno de los propietarios del tradicional café Themis, ubicado frente a los Tribunales locales y frecuentado por jueces, fiscales, defensores y abogados. Más tarde vendió el establecimiento al entonces jefe departamental de Policía, Cristian Marcozzi.





Además, en distintas oportunidades trascendieron fotografías del empresario junto a dirigentes políticos y funcionarios, lo que contribuyó a consolidar su perfil público.





Ahora, la nueva investigación federal vuelve a colocarlo en el centro de la escena judicial. Mientras continúa la pesquisa, la Justicia intentará determinar el origen de la camioneta investigada y establecer las responsabilidades penales de todos los involucrados.