Manejaba alcoholizado, chocó con una camioneta y escapó: terminó sobre una vereda de Palermo

Un hombre manejaba alcoholizado, protagonizó un choque y se dio a la fuga . Quiso escapar pero terminó sobre una vereda de Palermo y fue demorado por la Policía. Todo pasó durante la madrugada de este viernes en el barrio porteño de Palermo.

El conductor de la Volkswagen Amarok impactó contra una Ford Eco Sport en la que viajaban tres personas. Después del incidente, se escapó del lugar con la trompa del vehículo destrozada y fue retenido cerca de Plaza Italia.

Según pudo saber TN , el choque ocurrió entre las 4 y las 4.30 en el cruce de las calles Humboldt y Costa Rica. En la Eco Sport viajaban tres personas, dos mujeres y un hombre de entre 28 y 36 años .

Los tres fueron atendidos por personal del SAME en el lugar , si bien sufrieron algunas heridas, no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

Por su parte, conductor de la Amarok, un hombre de 45 años, terminó en la intersección de la avenida Santa Fe y Thames . Allí acudió personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad y lo retuvo.

El hombre parecía estar bajo los efectos del alcohol. Los agentes le realizaron un test de alcoholemia por orden de la Unidad Fiscal Norte que intervino en el caso, cuyo resultado fue positivo .

Se iniciaron actuaciones al conductor por “lesiones” . El caso continúa bajo investigación.

Un impactante incidente ocurrió durante la mañana de este viernes en Constitución. Una camioneta chocó a otra en la que un hombre se encontraba descargando pan y el trabajador se salvó de milagro. El conductor responsable de la maniobra escapó y se encuentra prófugo de la justicia .

Todo pasó minutos después de las seis en la esquina de Independencia y Salta, y quedó registrado en varias cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las autoridades investigan las circunstancias que lo llevaron a perder el control y terminar impactando contra la camioneta que se encontraba detenida.

En las imágenes se observa al trabajador organizando las bandejas de panificados dentro del vehículo, otro recibía la mercadería desde abajo. En un momento, otra camioneta los embiste por detrás con gran fuerza y termina incrustada .

El joven pierde el equilibrió y cae al piso, el otro que estaba en la calle logra correrse a tiempo. Milagrosamente, ambos resultaron ilesos .

El conductor se dio a la fuga, pero un trabajador llegó a tomarle una foto a la patente, que igualmente había quedado registrada en las cámaras. Ahora, con esa información, las autoridades intentan dar con el responsable .

Fuente: TN