MADARIAGA: Las etapas locales de los Torneos Bonaerenses continúan con las competencias deportivas

MADARIAGA

La Secretaría de Deportes de General Madariaga continúa con el desarrollo de las etapas locales de los Torneos Bonaerenses 2026, que incluyen competencias deportivas destinadas a jóvenes y adultos mayores.





Durante la jornada de hoy se disputan los encuentros de futsal escolar y de la categoría abierta, en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.





En las próximas semanas se desarrollarán las etapas locales de distintas disciplinas deportivas.





En paralelo, también se llevan adelante las etapas locales de juegos de mesa para adultos mayores.





De esta manera, la Secretaría de Deportes acompaña una nueva edición de los Torneos Bonaerenses, promoviendo la participación de vecinos de todas las edades en una de las propuestas deportivas y culturales más importantes de la provincia.